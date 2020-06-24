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تموين القاهرة: ضبط 12 ألف كيس سكر و15 ألفًا ملح مجهولين المصدر

01:01 م الأربعاء 24 يونيو 2020
تموين القاهرة: ضبط 12 ألف كيس سكر و15 ألفًا ملح مجهولين المصدر

حملة تموينية -ارشيفية

كتب- محمد نصار:

قالت إدارة الرقابة التجارية بمديرية تموين القاهرة، إنها تمكنت من ضبط 12 ألف كيس سكر بوزن إجمالي 12 طنًا، و15 ألف كيس ملح بوزن إجمالي 4.5 طن مجهولة المصدر داخل مخزن ومنفذ بيع مواد غذائية بالجملة بالمنطقة الصناعية بالقطامية.

وتم تحرير محضر ضد مدير المخزن لحيازته بقصد البيع مواد غذائية غير مصحوبة بالمستندات والتحفظ على الكمية على ذمة المحضر تحت تصرف النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كما تمكنت إدارة الرقابة التجارية من ضبط 105 براميل بداخلهم 4725 لتر زبادي يوناني مجهول المصدر داخل ثلاجة لحفظ المواد الغذائية بمنطقة الألف مصنع بالتجمع الثالث وتم تحرير محضر ضد المدير المسئول عن إدارة الثلاجة لمخالفته أحكام القانون رقم ١١٣ لسنة ٩٤ الخاص بالسلع مجهولة المصدر والقانون ٢٨١ لسنة ٩٤ الخاص بقمع الغش والتدليس لعدم وجود فواتير وانتهاء الصلاحية.

مديرية تموين القاهرة المنطقة الصناعية بالقطامية مواد غذائية وزارة التموين

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