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مطار القاهرة يستقبل رحلة استثنائية عليها 174 مصريًا من العالقين بقطر

12:58 م الأربعاء 24 يونيو 2020
مطار القاهرة يستقبل رحلة استثنائية عليها 174 مصريًا من العالقين بقطر

مطار القاهرة الدولي

كتب- محمد عبيد:

استقبل مطار القاهرة الدولى، اليوم الأربعاء، رحلة طيران استثنائية قادمة من العاصمة العمانية مسقط، على متنهما 174 راكبا من المصريين العالقين بقطر، منذ تعليق رحلات الطيران إلى المطارات المصرية بسبب فيروس كورونا المستجد.

وقالت مصادر مطلعة بالمطار، بأن تم استقبال رحلة استثنائية لشركة أير كايرو التابعة لوزارة الطيران المدني، قادمة من سلطنة عمان على متنها 174 مصريا من العالقين بقطر.

وخضع ركاب الرحلة إلى الفحص الطبي داخل صالة الوصول بمطار القاهرة، تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحى بالمطار وتم إجراء اختبارات قياس درجات الحرارة، والسماح بمغادرتهم إلى منازلهم لقضاء مدة العزل المنزلي المقررة بـ 14 يوما.

وكانت أعلنت وزارة الطيران المدني، عن تسيير جسر جوي لإجلاء أكثر من 3 آلاف مصرى عالق بقطر كانوا قد ناشدوا الدولة لعودتهم ، وتم التنسيق مع إحدى شركات الطيران العمانية التى تقوم بإجلاء العالقين من قطر إلى سلطنة عمان ثم يتم نقلهم عبر طائرات شركتى مصر للطيران وإير كايروا بواقع رحلتين يومياً.

مطار القاهرة الدولى قطر فيروس كورونا كوفيد 19

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