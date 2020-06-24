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اليوم.. مطار القاهرة يستقبل 32 رحلة طيران لنقل عالقين وبضائع

10:06 ص الأربعاء 24 يونيو 2020
اليوم.. مطار القاهرة يستقبل 32 رحلة طيران لنقل عالقين وبضائع

مطار القاهرة الدولي

كتب- محمد عبيد:

يستقبل مطار القاهرة الدولي، اليوم الأربعاء، 32 رحلة طيران ركاب وبضائع دولية وداخلية وخاصة، تقل حوالي 3975 مصريا، كما يغادر المطار 33 رحلة سفر استثنائية إلى عدة وجهات، سواء أوروبية أو عربية أو أسيوية أو إفريقية، تقل 1503راكبًا.

وقالت مصادر بمطار القاهرة، بأن صالات الوصول بالمطار تستقبل خلال الـ 24 ساعة رحلات من عدة دول منهم عربية، بالإضافة إلى عدة عواصم أوروبية، وتشمل رحلات طيران لشركات دولية عربية والناقل الوطني مصر للطيران، بالإضافة إلى شركات مصرية خاصة، بالإضافة إلى العديد من رحلات طائرات الشحن الجوى والرحلات الخاصة، ما يؤكد جاهزية المطار لاستقبال الركاب والسائحين، حيث يتم الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين.

كما يتم مراعاة المسافات الاجتماعية المنصوص عليها داخل صالات السفر والوصول، وارتداء الكمامات داخل كل الصالات وذلك ضمن خطة الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.

كان الطيار محمد منار وزير الطيران المدني، أعلن عن عودة حوالي 57 ألف من المصريين العالقين في عدد من العواصم والمدن الدولية على متن 315 رحلة جوية استثنائية للشركة الوطنية مصر للطيران وشركة إير كايرو التابعة لوزارة الطيران المدني ، وذلك فى ضوء سعى الدولة المصرية نحو اتخاذ خطوات سريعة وعاجلة من أجل تلبية مطالب أبنائها المصريين العالقين بالخارج وعودتهم إلى أرض الوطن وفي إطار التكاتف والتكامل بين كافة مؤسسات الدولة الذى تشهده مصر خلال الفترة الحالية لمواجهة تداعيات الفيروس المستجد وضمان سلامة المواطن المصري.

مطار القاهرة رحلات الطيران نقل ركاب العالقين بالخارج

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