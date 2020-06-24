صحف القاهرة تبرز قرارات الحكومة بشأن كورونا والرفض العربى للتدخلات الخارجية في ليبيا

القاهرة - (أ ش أ):

أبرزت صحف القاهرة، الصادرة صباح اليوم الأربعاء، نتائج الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب أمس ورفضه للتدخلات الخارجية في ليبيا، وكذلك قرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا التي أعلن عنها رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي.

ففي صفحتها الأولى، وتحت عنوان "رفض عربي للتدخلات الخارجية في ليبيا"، ذكرت صحيفة "الأهرام"، أن الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب أكد أمس الالتزام بوحدة وسيادة ليبيا وسلامة أراضيها وشدد على ضرورة استعادة الدولة الليبية ومؤسساتها دورها في خدمة الشعب الليبي ورفض أي تدخلات خارجية.

وأكد الوزراء العرب، خلال الاجتماع الذي عُقد عبر الفيديو كونفرانس بناء على طلب مصر وبرئاسة سلطنة عمان، أهمية الحل السياسي الشامل للازمة الليبية وأعربوا عن القلق من التصعيد العسكري الخارجي ورحبوا بالمبادرات الدولية وجهود دول الجوار لوقف العمليات العسكرية واستئناف العملية السياسية برعاية الأمم المتحدة خاصة "إعلان القاهرة" بشان ليبيا الصادر في 6 يونيو الحالي.

من جانبه، أكد سامح شكري وزير الخارجية أن مصر لن تتوانى عن اتخاذ كل إجراء يكفل منع وقوع دولة ليبيا الشقيقة وشعبها الكريم تحت سيطرة الجماعات الإرهابية والميليشيات المسلحة لما يمثله من تهديد جسيم للأمن القومي العربي .. مشيرا إلى المساعي المصرية للتسوية السياسية.

كما تناولت الصحف قرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا التي أعلن عنها رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي ،وذكرت صحيفة "الجمهورية" تحت عنوان "فتح المطاعم والمقاهي والنوادي والسينما والمسرح السبت القادم والشيشة ممنوعة"، أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أعلن أنه سيتم فتح المساجد والكنائس اعتبارا من السبت المقبل لأداء الشعائر اليومية بكافة الإجراءات الاحترازية اللازمة مع استمرار غلق دور المناسبات التابعة لها، وأن عمل وسائل النقل والمواصلات العامة والنقل الجماعي سيستمر حتى منتصف الليل على أن تبدأ العمل من الساعة الرابعة صباحا.

وأوضحت الصحيفة أن ذلك جاء خلال مؤتمر صحفي عقده رئيس مجلس الوزراء أمس الثلاثاء عقب اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا.

ونقلت الصحيفة عن مدبولي قوله إن اللجنة قررت إعادة فتح المطاعم والمقاهي والنوادي الرياضية للجمهور اعتبارا من السبت المقبل بنسبة تشغيل 25% من قدرتها الاستيعابية حتى يتم عودة النشاط الاقتصادي لهذه المنشآت وسيتم التقييم المستمر حتى تتم زيادة القدرة المسموح بها لاحقا مع التشديد على منع الشيشة نهائيا، لافتا إلى أن اللجنة قررت أيضا أن يتم غلق المحال التجارية الساعة 9 مساء وغلق المطاعم في العاشرة مساء مع استمرار غلق الحدائق والشواطئ العامة.

وأضاف رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة اتخذت العديد من الإجراءات لدعم الشركات والقطاعات المتضررة من جائحة كورونا ومنها قطاعات السياحة والمطاعم والخدمات اليومية والمقاهي التي يعمل بها اكثر 5.3 مليون مواطن وهم الذين كانوا اكثر المتضررين من إجراءات الإغلاق والحظر، موضحا أنه تم أيضا دراسة الفتح التدريجي وعودة الحياة لطبيعتها تدريجيا مع التشديد على الالتزام بلبس الماسكات للمواطنين ولكافة قطاعات الدولة والحفاظ على تطبيق الإجراءات الاحترازية وأيضا اتباع المنشآت لهذه الإجراءات ودعم تطبيقها ستكون هناك إجراءات رادعة.

وتحت عنوان "وزير الأوقاف يعلن ضوابط اعادة فتح المساجد"، ذكرت صحيفة "الأخبار" أن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف أعلن ضوابط فتح المساجد خلال اجتماعه بقيادات القطاع الديني.

وأوضح الوزير أنه سيتم فتح المساجد التى تحددها كل مديرية للصلوات الخمس فقط كمرحلة أولى مع استمرار تعليق إقامة صلاة الجمعة لحين إشعار أخر مع التأكيد على الالتزام بعدد من الضوابط هي عدم فتح دورات المياه نهائيا وغلقها غلقا تاما وعدم فتح دور المناسبات نهائيا وعدم السماح بدخول الجنائز أو صلاة الجنازة أو عقد القرآن أو أي مناسبات اجتماعية وعدم فتح أي أضرحة أو مناسبات نهائيا أو فتح الأبواب المؤدية إليها واستمرار تعليق صلاة الجمعة لحين اشعار اخر وعدم فتح مصليات السيدات وعدم إقامة أي دروس أو ندوات أو أي مقارئ أو أنشطة سوى إدارة الصلوات الخمس فقط.

ومن بين الاجراءات ضرورة تواجد الإمام أو المسئول عن المسجد في جميع الصلوات وعدم ترك مفاتيح المسجد مع اى شخص كان من غير العاملين بالأوقاف على أن يتم الاقتصار في هذه المرحلة على فتح المساجد فقط دون الزوايا أو المصليات.

ودعت الوزارة إلى ضرورة ارتداء المصلين للكمامة واصطحاب المصلي سجادة صلاة شخصية ووضع علامات التباعد بين المصلين والالتزام بها ومتابعة التطهير والتعقيم المستمر.

وتحت عنوان "الأرثوذكسية.. فتح الكنائس بالمحافظات الأقل إصابة"، ذكرت "الأخبار" أن القس بولس حليم المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثودكسية أكد أنه من المقرر أن تجتمع اللجنة الدائمة للمجمع المقدس السبت المقبل لاتخاذ القرارات المناسبة لعودة الصلاة بالكنائس وفقا لقرارات مجلس الوزراء.

وأوضح المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية انه من المقرر أن يكون من ضمن تلك القرارات الخاصة بفتح الكنائس وهي أن تفتح الكنائس في المحافظات الأقل تضررا وإصابة من فيروس كورونا.

وأضاف انه في تلك الحالة سوف تتخذ الكنائس إجراءات وقاية مشددة لحضور الصلوات وهي أن يحضر أعداد قليلة من المصلين واتخاذ إجراءات احترازية مشددة وهي الحفاظ على مسافة التباعد بين المصلين لتجنب الزحام وانتشار الفيروس.

وأضافت الصحيفة أن د. القس اندرية زكى رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر قرر عقد اجتماع اليوم الأربعاء مع رؤساء المذاهب الإنجيلية عبر الفيديو كونفرانس لمناقشة تنظيم فتح الكنائس.

وتحت عنوان "الوزاري العربي يطالب إثيوبيا بعدم ملء السد دون اتفاق"، ذكرت صحيفة "الأهرام" أن وزراء الخارجية العرب دعو إثيوبيا إلى عدم ملء السد دون اتفاق مع مصر والسودان، وأكدوا ضرورة امتناع جميع الأطراف عن اتخاذ أي إجراءات أحادية قبل الاتفاق مع دولتي المصب حول قواعد ملء وتشغيل السد باعتباره خرقا صريحا لاتفاق إعلان المبادئ بين الدول الثلاث.

وأكد الوزراء، في ختام اجتماعهم الطارئ أمس لبحث أزمة "سد النهضة" بناء على طلب مصر وبرئاسة سلطنة عمان، أن الأمن المائي لمصر والسودان جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي وأعلنوا رفضهم أي إجراء يمس بحقوق جميع الأطراف في مياه النيل مؤكدين ضرورة استئناف المفاوضات بحسن نية للتوصل إلى اتفاق عادل يراعي مصالح الجميع.

وأكد وزير الخارجية سامح شكري أن قضية سد النهضة تمر بمرحلة في غاية الدقة نتيجة للمواقف الإثيوبية المتعنتة وهو ما قامت مصر في ضوئه بالتحرك في مجلس الأمن.

وطالب شكرى الدول العربية بدعم التحركات المصرية فى هذا الملف الحيوى الذى يؤثر على مقدرات اكثر من 150 مليون مواطن يعيشون على ضفاف نهر النيل فى مصر والسودان.

وفي تناولها للشأن المحلي، وتحت عنوان "الرقابة الإدارية تضبط 9 مصانع تربح أصحابها بالمخالفة للقانون"، ذكرت "الأهرام" أن هيئة الرقابة الادارية تمكنت من ضبط 9 مصانع بخمس محافظات تمكن أصحابها من استيراد مستلزمات إنتاج بنحو ملياري جنيه وتصرفوا فيها بالبيع بالسوق المحلية دون إجراء أية عملية تصنيعية عليها بالمخالفة للقانون مستغلين دعم المزايا والتيسيرات التي تقدمها الدولة للتربح غير المشروع.

وأضافت "الأهرام" أن الهيئة قامت بالتنسيق مع المسئولين المعنيين بوزارة الصناعة والتجارة بفحص مجموعة من الرسائل الاستيرادية لمستلزمات الإنتاج التي تم استيرادها لحساب بعض المصانع التي تعمل في مجال صناعة الملابس بهدف التصنيع المحلي حيث تم ضبط 9 مصانع بمحافظات الشرقية ودمياط والغربية والإسكندرية والقليوبية تمكن أصحابها من استيراد 1441 رسالة جمركية تزن نحو 31.811 طن من الأقمشة والخيوط ومستلزمات الإنتاج الصناعية وقيمتها نحو 2.065 مليار جنيه وتصرفوا فيها بالبيع بالسوق المحلية دون إجراء أية عملية تصنيعية عليها، وذلك بالمخالفة لقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 ولائحته التنفيذية بتغريمهم قيمتها بالإضافة إلى الغرامة المقررة عليها والتي تعادل مثل القيمة.

وتحت عنوان "التعليم تطمئن الطلاب: تسهيلات في التصحيح"، ذكرت صحيفة "الأهرام" أن الدكتور رضا حجازى نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين ورئيس عام الامتحانات طمأن طلاب الثانوية العامة حول تصحيح الإجابات قائلا إنه ستتم مراعاتهم إلى أقصى درجة وستكون هناك تسهيلات كثيرة في أثناء التصحيح بالكنترولات.

وأكد حجازي أن هناك تحركات فورية لمواجهة كل السلبيات التي ظهرت فى اليوم الأول لامتحانات الثانوية العامة وتبدأ وزارة التربية والتعليم تصحيح كراسات الإجابة والعينة العشوائية لمادة اللغة العربية غدا بعد ترك أوراق الإجابة مدة زمنية كافية لقتل فيروس "كورونا" حفاظا على صحة مقدري الدرجات.

وتحت عنوان "مد العام الجامعي حتى 15 سبتمبر"، ذكرت صحيفة "الجمهورية" أن المجلس الأعلى للجامعات برئاسة د خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي قرر بدء أعمال امتحانات السنوات النهائية بكافة الجامعات والمعاهد اعتبارا من أول يوليو لمقبل ويترك لمجلس كل جامعة اعتماد مواعيد وجداول امتحانات الفصل الدراسي الثاني بالكليات المختلفة وفقا لظروف كل جامعة على حدة.

ونقلت الصحيفة عن الوزير قوله إنه تم التواصل مع الجهات المعنية لتأجيل ميعاد الالتحاق بالتجنيد لهذا العام لحين الانتهاء من الامتحانات وظهور النتائج حتى لا يضار أي من الطلاب لتأخر موعد تخرجهم وستتولى إدارة التجنيد مشكورة من جانبها اتخاذ القرارات اللازمة لذلك.

وقرر المجلس مد العام الجامعي لهذا العام إلى 19/9/2020 حتى يتم إعطاء فرصة كافية لكافة الكليات للانتهاء من أعمال الامتحانات وانه يجوز للطلاب الذين لا يرغبون في أداء الامتحانات لهذا الفصل نظرا للظروف الراهنة التقدم بطلب لمجالس الكليات قبل بدء موعد انعقاد الامتحانات سواء بتقديم الطلب ورقيا او بأية وسيلة إلكترونية أخرى على أن يكون الاعتذار في هذه الحالة عن أداء كافة الامتحانات المقررة للطالب في الفصل الدراسي الثاني أما بالنسبة للأعذار الطارئة والمرضية المقبولة فيمكن تقديمها فى اى وقت وفى كلتا الحالتين لا يعد غياب هؤلاء الطلاب رسوبا.

وتحت عنوان "ايفا فارما تبدأ إنتاج لقاح جديد لعلاج كورونا بمصر"، ذكرت صحيفة "الأخبار" أن شركة "إيفا فارما" إحدى شركات الأدوية العالمية العاملة في أكثر من 40 دولة حول العالم التى يقع مركزها الرئيس فى القاهرة - أعلنت بدء تصنيع دواء جديد يعتمد على المادة الفعالة فافيبيرافير والدواء الجديد هو علاج مضاد للفيروسات اثبت مثيله فعالية في مواجهة فيروس كورونا المستجد فى روسيا بعد شفاء المرضى فى عدة أيام ويجرى اختباره فى اليابان وعدة دول حول العالم حاليا.

وأوضح الدكتور رياض ارمانيوس نائب رئيس غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات المصرية العضو المنتدب لشركة ايفا فارما أن شركته بدأت منذ فترة الاختبارات المتعلقة بتصنيع هذا الدواء بمصانعها المصرية وبدات بالفعل الإنتاج منه، مشيرا إلى أن هناك تنسيقا بين الشركة والجهات المسئولة في الدولة المصرية لإتاحة هذا الدواء لاستخدامه في علاج مرضى فيروس كورونا المستجد خلال الفترة المقبلة.