"كورونا" في 24 ساعة| 1332 حالة جديدة في مصر وانطلاق مهرجان في الصين لتناول لحوم الكلاب

كتب - محمد عبدالناصر:

شهدت مصر والعالم أحداثًا مهمة مرتبطة بأزمة تفشي فيروس "كورونا المستجد"، في الساعات الأربع والعشرين الماضية.

كان أهم تلك الأخبار هو إعلان وزارة الصحة والسكان، اليوم الثلاثاء، خروج 402 من المصابين بفيروس "كورونا" من مستشفيات العزل والحجر الصحي، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية؛ ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 15535 حالة حتى اليوم.

كما تم تسجيل 1332 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 87 حالة جديدة.

ويقدم "مصراوي" في التقرير التالي أهم تلك الأخبار:

الصحة: 1332 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و87 حالة وفاة

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