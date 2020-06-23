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نائب وزير الإسكان يبحث موقف محطة معالجة الصرف الصناعي بجنوب بورسعيد

10:57 م الثلاثاء 23 يونيو 2020
نائب وزير الإسكان يبحث موقف محطة معالجة الصرف الصناعي بجنوب بورسعيد

الدكتور سيد اسماعيل

كتب- محمد عبدالناصر:

عقد الدكتور سيد اسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، اجتماعاً عبر تقنية الفيديو كونفرانس، مع المهندس عمرو عثمان، نائب محافظ بورسعيد، لمناقشة موقف محطة معالجة الصرف الصناعى بجنوب بورسعيد، وذلك بحضور الدكتور أسامة حمدي، مستشار وزير الإسكان لشئون المتابعة والمشروعات، وقيادات قطاع مرفق مياه الشرب والصرف الصحي.

ووجه اسماعيل، بتشكيل لجنة فنية متخصصة من جهات الوزارة المعنية، لاستكمال أعمال إعادة تأهيل المحطة وتشغيلها حتى نجاح عينات السيب النهائي، وذلك بعد أن تحدد المحافظة الجهة التي تنوب عنها فى أعمال إدارة وتشغيل المحطة، سواء كانت شركة متخصصة أو شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة.

وأشار نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، إلى ضرورة عقد اجتماعات تنسيقية مشتركة بين المحافظة والوزارة بصورة دورية، لمتابعة جميع الإجراءات والخطوات التى سيتم اتخاذها أولا بأول لتشغيل المحطة، من أجل تعظيم الاستفادة منها كأصل ثابت من أصول الدولة المصرية فى محافظة بورسعيد.

وأكد الدكتور أسامة حمدي، مستشار وزير الإسكان لشئون المتابعة والمشروعات، ضرورة تفعيل وتنفيذ توصيات اللجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 44 لسنة 2019، بقيام هيئة التنمية الصناعية بالتعاون مع قطاع الصرف الصناعى بمحافظة بورسعيد ووزارة الصحة، بإلزام المصانع بمعالجة التصرفات الخارجة منها، مع دراسة فصل بعض المصانع ذات المخرجات البسيطة فقط، وربطها على المحطة عقب تشغيلها للاستفادة منها بتصرفات لا تتعدى الطاقة التصميمية للمحطة.

وأشار المهندس عمرو عثمان، نائب محافظ بورسعيد، إلى أن المحافظة اقترحت تكليف مكتب استشاري متخصص أو جهة بحثية حكومية بدراسة موقف المحطة، وإعداد تقرير فني مفصل عن حالة المحطة بالكامل، للبدء فى أعمال إعادة التأهيل بأسرع وقت ممكن، كما أنه سيتم تحديد الجهة التى ستقوم بأعمال التشغيل والصيانة، وكذلك آلية التعاقد مع المكتب الاستشارى المتخصص، وذلك لضمهم إلى اللجنة المقترحة لمعاينة المحطة.

الدكتور سيد اسماعيل وزير الإسكان محطة معالجة الصرف الصناعي بورسعيد

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