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التعليم: رابط إلكتروني ورقم واتساب لتلقي شكاوى طلاب الثانوية العامة

10:12 م الثلاثاء 23 يونيو 2020
التعليم: رابط إلكتروني ورقم واتساب لتلقي شكاوى طلاب الثانوية العامة

وزارة التربية والتعليم

كتب - أسامة علي:

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن رابط الكتروني لتقديم أي شكوى متعلقة بامتحانات الثانوية العامة:

وقالت وزارة التربية والتعليم، إنه يمكن الدخول على منصة شكاوى الثانوية العامة:اضغط هنا

أو التواصل على "الواتس آب" من خلال هذا الرقم:

01148970610

وأوضحت الوزارة، إنه لن تستجيب الوزارة إلى الشكاوى المرسلة عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو التليفونات الشخصية.

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وزارة التربية والتعليم امتحانات الثانوية العامة شكاوى طلاب الثانوية العامة

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