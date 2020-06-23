التعليم: رابط إلكتروني ورقم واتساب لتلقي شكاوى طلاب الثانوية العامة
كتب - أسامة علي:
أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن رابط الكتروني لتقديم أي شكوى متعلقة بامتحانات الثانوية العامة:
وقالت وزارة التربية والتعليم، إنه يمكن الدخول على منصة شكاوى الثانوية العامة:اضغط هنا
أو التواصل على "الواتس آب" من خلال هذا الرقم:
01148970610
وأوضحت الوزارة، إنه لن تستجيب الوزارة إلى الشكاوى المرسلة عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو التليفونات الشخصية.
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