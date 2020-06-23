مايا مرسي تهنئ هيفاء ابو غزالة لفوزها بجائزة المرأة العربية المتميزة

كتبت - نور العمروسي:

تقدم المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي، بخالص التهنئة للسفيرة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، بمناسبة فوزها بجائزة المرأة العربية المتميزة لعام 2020 في حقل العمل في المنظمات الدولية.

وأعربت الدكتورة مايا مرسي عن بالغ سعادتها وفخرها بفوز السفيرة هيفاء أبوغزالة الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، بجائزة المرأة العربية المتميزة لعام 2020، مشيرة إلى الجائزة تعد تتويجآ لدورها المثمر والفعال فى مجال الدفاع عن حقوق وحريات المرأة العربية، خاصة من خلال عملها فى المنظمات الدولية، مؤكدة أنها نموذج نسائي مشرف تستحق تقلد أعلى المناصب متمنية لها دوام التوفيق والنجاح.

الجدير بالذكر أن السفيرة هيفاء أبو غزالة تتمتع بسجل مشرف ومسيرة كبيرة من العطاء والنجاحات للمرأة العربية في جميع المواقع والمسؤوليات التي تولتها بجدارة، إذ سبق لها أن تسلمت مناصب أممية مهمة في الأمم المتحدة وعملت وزيرة للسياحة والآثار في الأردن وعضوة في مجلس الأعيان كما تولت قيادة الاتحاد النسائي الأردني لعدة سنوات وكذلك مبعوث الأمين العام لجامعة الدول العربية إلى منظمات المجتمع المدني.