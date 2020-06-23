"تؤجج الغضب".. بيان من نقابة الأطباء بشأن تصريحات رئيس الوزراء

كتب - أحمد جمعة:

أعلن مجلس نقابة أطباء مصر، رفضه تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بشأن عدم انتظام بعض الأطباء بالمستشفيات ما كان سبباً في زيادة عدد الوفيات.

كان "مدبولي" قال في مؤتمر صحفي اليوم، إنه "حدث تغيب من عدد من الأطباء، وهو ما لاحظناه ورصدناه في بعض الأماكن وعدم انتظام الأطقم الطبية في أداء عملها، ووجهنا المحافظين باتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك".

وقالت النقابة في بيان اليوم الثلاثاء، إن رئيس الوزراء تجاهل الأسباب الحقيقية للوفيات من عجز الإمكانيات وقلة المستلزمات الطبية والعجز الشديد في أسرة الرعاية المركزة.

وأضاف البيان أن أطباء مصر منذ بداية الجائحة يقدمون أروع مثال للتضحية والعمل وسط ضغوط عظيمة في أماكن عملهم بدءاً من العمل في ظروف صعبة ونقص لمعدات الوقاية في بعض المستشفيات وفي ظل اعتداءات مستمرة على الأطقم الطبية.

وأوضحت النقابة أن مثل هذه التصريحات من شأنها تأجيج حالة الغضب ضد الأطباء وزيادة تعدي المرضى ومرافقيهم على الأطقم الطبية وتسلل الإحباط إلى جميع الأطباء، حسب البيان.

وأكدت النقابة أن جميع الأطباء مستمرون في أداء مهمتهم التاريخية أمام الله والوطن من أجل حماية شعب مصر.