توجيه من وزيرة الصحة بشأن المرضى الذين يحتاجون لعمليات جراحية

كتب - أحمد جمعة:

عقدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، والدكتور أحمد الأنصاري اجتماعًا بديوان عام المحافظة، اليوم الثلاثاء؛ لمتابعة سير العمل بمستشفيات المحافظة وتقديم الخدمة الطبية اللازمة لكافة المواطنين ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لمتابعة وعلاج الأمراض المزمنة والتي انطلقت مطلع الأسبوع الحالي.

وأشارت الوزيرة إلى انخفاض معدل الإصابات بفيروس كورونا المستجد (COVID-19) في محافظة الفيوم بعد أن كانت ضمن المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية، ووجهت بزيادة أسرة الرعاية المركزة وأجهزة التنفس الصناعي بجميع المستشفيات في المحافظة.

وأوضحت أن ٦٠٪ من المتوفيين بفيروس كورونا كانوا يعانون أمراضًا مزمنة، مشيرة إلى أنه تم إطلاق مبادرة رئيس الجمهورية لمتابعة وعلاج الأمراض المزمنة لتقليل معدلات الوفاة الناجمة عن فيروس كورونا، بعد أن تلاحظ عزوف المواطنين أصحاب الأمراض المزمنة عن متابعة حالتهم الصحية بالمستشفيات وصرف العلاج والذي أدى إلى مضاعفات صحية لهم.

وأكدت الوزيرة خلال الاجتماع وجود مسارات آمنة للمرضى لمتابعة حالتهم الصحية بالعيادات الصحية بالمستشفيات، منفصلة عن المسارات الخاصة باستقبال مرضى فيروس كورونا، بالإضافة إلى توافر خدمات الكشف الطبي وإجراء الفحوصات اللازمة وصرف الأدوية من خلال الوحدات الصحية والمراكز الطبية أيضًا، بالإضافة إلى القوافل العلاجية في الـ ٨ محافظات التي انطلقت فيهم المبادرة خلال الأسبوع الحالي كمرحلة أولى وتشمل (القاهرة، الجيزة، القليوبية، الفيوم، المنوفية، الشرقية، البحيرة والإسكندرية)، وسيتم إطلاقها في كافة محافظات الجمهورية تباعًا.

كما دعت الوزيرة كافة المرضى الذين تحتاج حالتهم الصحية تدخلات جراحية، التوجه فورًا للتسجيل في مبادرة رئيس الجمهورية للقضاء على قوائم الانتظار في كافة التخصصات الجراحية التي تشملها المبادرة، حرصًا على الاهتمام بحالتهم الصحية بشكل آمن داخل المستشفيات، مشيرة إلى إجراء 458 ألف عملية جراحية منذ انطلاق المبادرة وحتى الآن.

وأكدت الوزيرة الدعم الكامل لمحافظة الفيوم، في ظل قدرة المحافظة الهائلة في احتواء زيادة عدد الإصابات مما أدى إلى انخفاض المنحنى الوبائي بمحافظة الفيوم، كما أشارت إلى أهمية العمل على توعية المواطنين على الاهتمام بالصحة العامة.

وأشارت إلى تضافر كافة جهود الدولة لتقديم أفضل خدمة للمواطن المصري والذي ظهر من خلال استكمال مبادرة رئيس الجمهورية ( ١٠٠ مليون صحة) ومتابعة تقديم الخدمة الطبية لكافة المواطنين دون توقف، وأشادت الوزيرة بتجربة مصر في علاج 2.7 مليون مريض بفيروس "سي"، حيث إن اهتمام القيادة السياسية بالصحة العامة للمواطنين من خلال إطلاق عدد من مبادرات الصحة العامة ساهم في إبراز قدرة مصر للتصدي لفيروس كورونا أمام العالم.

ولفتت الوزيرة خلال كلمتها إلى نجاح تجربة مصر في العزل المنزلي، والتي بدأت من خلال عزل الحالات البسيطة إكلينيكيًا من مرضى فيروس كورونا بعدد من الفنادق ونزل الشباب، حيث تم عزل حوالي 9000 حالة، خرج منهم 8500 حالة ومتواجد الآن 500 حالة بتلك الأماكن، مؤكدة نجاح تلك التجربة في زيادة معدلات الشفاء.

وأعربت الوزيرة عن فخرها بالأطقم الطبية على ما يبذلونه من جهود لخدمة الوطن، وناشدت مجددًا كافة الأطقم الطبية بذل المزيد من الجهد وعدم التغيب أو الانقطاع عن العمل، مما يساهم في استمرار تقديم أفضل خدمة طبية للمرضى، مؤكدة أن وجود الطبيب أو الممرض المستمر بالمستشفى يساهم كثيرًا في إنقاذ أرواح المواطنين.

وتوجهت الوزيرة بالشكر إلى غرفة مقدمي الرعاية الصحية بالقطاع الخاص على تنسيقهم المستمر مع الوزارة لضمان التزام الأطقم الطبية بساعات العمل في المستشفيات الحكومية، مؤكدة أهمية تقديم أعلى مستوى من الخدمة الطبية لكافة المرضى.