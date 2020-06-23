لبحث آليات إعادة الفتح.. اجتماعات بالكنائس لاتخاذ القرارات المناسبة السبت

مصراوي

قالت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم الثلاثاء، إن اللجنة الدائمة سوف تجتمع يوم السبت ٢٧ يونيو؛ لاتخاذ القرارات المناسبة لعودة الصلاة بالكنائس وفقًا لقرارات مجلس الوزراء الصادرة اليوم.

وأوضحت الكنيسة أنها ستبدأ في الفتح بالمحافظات الأقل تضررًا وبأعداد قليلة بإجراءات احترازية مشددة.

بينما تعقد رئاسة الطائفة الإنجيلية اجتماعًا الآن لمناقشة قرارات اليوم الصادرة من مجلس الوزراء، على أن يتم إعداد رؤية العمل التي سوف يتم إقرارها لعمل كنائس الطائفة الإنجيلية بمصر بداية من يوم السبت ٢٧ يونيو الجاري.

وأعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، عن مجموعة قرارات جديدة بشأن خطة التعايش مع فيروس كورونا، والإجراءات الاحترازية للحد من انتشاره بالتزامن مع عودة الحياة إلى طبيعتها بشكل تدريجي، على أن تطبق اعتبارًا من السبت المقبل 27 يونيو.

وجاءت القرارات كالتالي:

1- إعادة فتح المطاعم والمقاهي والنوادي الرياضية وصالات الجيم، مع السماح بوجود 25% من طاقتها.

2- فتح دور العبادة لأداء الصلوات مع تعليق صلاة الجمعة وصلاة الأحد في الكنائس.

3- غلق المقاهي والمطاعم 10 مساءً.

4- منع تناول شرب الشيشة في المقاهي.

5- غلق المحلات التجارية الساعة 9 مساءً.

6- استمرار غلق الحدائق والمتنزهات والشواطئ العامة.

7- استمرار غلق دور المناسبات في المساجد والكنائس.

8- فتح السينما والمسارح بنسبة 25% من طاقتها.

9- استمرار عمل المواصلات العامة حتى منتصف الليل وإعادة سيرها من 4 صباحاً.