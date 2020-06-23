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الأوقاف: غلق المساجد وترديد أذان النوازل في هذا التوقيت من كل أسبوع

06:25 م الثلاثاء 23 يونيو 2020
الأوقاف: غلق المساجد وترديد أذان النوازل في هذا التوقيت من كل أسبوع

وزارة الأوقاف

كتب - محمود مصطفى:

كشف الشيخ جابر طايع رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، أنه سيتم غلق المسجد وترديد أذان النوازل، يوم الجمعة من كل أسبوع، بسبب استمرار تعليق صلاة الجمعة.

وقال طايع في تصريحات لمصراوي، الثلاثاء، إنه سيتم فتح المساجد بدءا من السبت المقبل، وأداء جميع الصلوات المفروضة، بالضوابط التي أعلنتها وزارة الأوقاف، مشيرا إلى أنه سيتم غلق أي مسجد حال وقوع أي إصابات فيه إذا ما قدر الله.

وأشار رئيس القطاع الديني، إلى أنه سليتقى تقريرا الخميس المقبل، من المديريات عن المساجد التي سيتم فتحها بالمحافظات، طبقا للشروط التي أعلنتها الوزارة.

وأعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إعاد فتح المساجد، بدءا من يوم السبت المقبل، بالضوابط التي تحددها وزارة الأوقاف.

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