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جلسة طارئة للطائفة الإنجيلية لمناقشة قرار فتح الكنائس.. غدًا

05:41 م الثلاثاء 23 يونيو 2020
جلسة طارئة للطائفة الإنجيلية لمناقشة قرار فتح الكنائس.. غدًا

القس إندريه زكي

مصراوي

قال القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، اليوم الثلاثاء، إنه قرر عقد اجتماع صباح غدٍ الأربعاء مع أعضاء المجلس الإنجيلي العام ورؤساء المذاهب الإنجيلية، عبر وسائل التواصل الإلكتروني؛ لمناقشة تنظيم فتح الكنائس في ضوء القرارات التي أعلنها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، بفتح دور العبادة اعتبارًا من السبت المقبل.

وكانت الطائفة الإنجيلية قد شكلت لجنة في نهاية مايو الماضي، لإعداد خطة لعودة فتح الكنائس تشمل جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية الواجب توفرها؛ لمواجهة انتشار وباء "كوفيد- 19"، على أن يتم إقرارها في اجتماع للمجلس الملي الإنجيلي، وإخطار جميع الكنائس بها قبل قرار الفتح.

وعقد رئيس الوزراء مؤتمرًا صحفيًّا صباح اليوم؛ للإعلان عن إجراءات العودة التدريجية في فتح دور العبادة والمقاهي والمطاعم والمنشآت الثقافية.

أندريه زكي الطائفة الإنجيلية فتح الكنائس مصطفى مدبولي فيروس كورونا

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