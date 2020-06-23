وزيرة الصحة تعلن لأول مرة نسب الإشغال بمستشفيات العزل والرعاية المركزة

كتب- محمد غايات:

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، خلال عرضها الموقف الوبائي الحالي حتى 22 يونيو، إنه في ما يخص موقف مستشفيات العزل، فقد وصلت نسبة الإشغال بها إلى 59%، وبلغ معدل استخدام أجهزة التنفس الصناعي 23%، والرعاية المركزة تم شغل 71% منها.

جاء ذلك خلال ترؤس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بمشاركة كل من وزراء: الدفاع والإنتاج الحربي، والأوقاف، والسياحة والآثار، والتموين والتجارة الداخلية، والعدل، والتربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي والبحث العلمي، والمالية، والتنمية المحلية، والداخلية، والصحة والسكان، والشباب والرياضة، والطيران المدني، والتضامن الاجتماعي.

وعرضت وزيرة الصحة موقف مستشفيات الفرز والإحالة بكل من القاهرة والجيزة، كما نوهت بأنه تم توزيع العلاج على حالات العزل المنزلي والمخالطين، من خلال صرف علاج منزلي لـ9591 حالة من الكبار، و753 من الأطفال، بينما وصل عدد حقائب المخالطين المنصرفة إلى 74510 حقائب للكبار، و23873 حقيبة للأطفال.

ونوهت الوزيرة بأن 79% من المرضي المحجوزين تصل معدلات أعمارهم إلى أقل من 60 عاماً، بينما بلغت إصابات من سن 60 عاماً فأكثر نحو 21% من إجمالي عدد الحالات، وفي ما يخص الأمراض المزمنة المصاحبة للمرضي المحجوزين، أوضحت وزيرة الصحة أن المصابين بالسكري بلغت نسبتهم 10,5%، والمصابين بالأمراض الصدرية وصلت نسبتهم إلى 5,9%، بينما بلغت نسبة المصابين بأمراض القلب 5,9%، والمصابين بأمراض الكلى 1,3%، والمصابين بأمراض المناعة 1,2%، والمصابين بأمراض الكبد وصلت نسبتهم إلى 0,6%.

وتطرقت زايد إلى الحديث عن معدلات الوفيات للحالات المصابة بأمراض مزمنة مصاحبة، قائلةً: بلغت نسبة عدد المتوفين بمرض مزمن أو أكثر 85,70%، بينما بلغت نسبة المتوفين دون أمراض مزمنة 14,30% .