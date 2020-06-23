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نقيب المحامين ممثلا للنقابة باللجنة المصرية لغرفة التجارة الدولية بباريس

04:57 م الثلاثاء 23 يونيو 2020
نقيب المحامين ممثلا للنقابة باللجنة المصرية لغرفة التجارة الدولية بباريس

رجائي عطية

كتب-مصراوي:

خاطب رجائي عطية، نقيب المحامين، رئيس اللجنة المصرية لغرفة التجارة الدولية بباريس المهندس إبراهيم العربي، ردا على خطابه بتاريخ 18 يونيو الجاري، بشأن تسمية ممثل النقابة في عضوية اللجنة.

وقال عطية في خطابه لـ"العربي": إيماءً إلى خطابكم الذي وصلنا بتاريخ 18/6/2020 بخصوص تسمية ممثلنا في عضوية اللجنة المصرية لغرفة التجارة الدولية بباريس.

يرجى التكرم بالإحاطة بأنه تقرر أن يمثل نقابة محامي مصر – الأستاذ محمد رجائي عطية وشهرته رجائي عطية – النقيب العام للمحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب."

رجائي عطية نقابة المحامين غرفة التجارة الدولية باريس

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