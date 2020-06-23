مطار القاهرة يستقبل 3 رحلات تقل 611 مصريًّا عالقًا بأمريكا والسعودية والإمارات

كتب- محمد عبيد:

استقبل مطار القاهرة الدولي، اليوم الثلاثاء، 3 رحلات طيران استثنائية على متنها نحو 611 من المصريين العالقين بالولايات المتحدة الأمريكية والسعودية والإمارات منذ تعليق الطيران إلى المطارات المصرية بسبب فيروس كورونا.

وقالت مصادر بالمطار: وصلت رحلة مصر للطيران قادمة من مدينة نيويورك، على متنها 290 راكباً، واستقبل المطار رحلة الخطوط السعودية القادمة من الرياض وعلى متنها 147 راكبًا من المصريين، كما استقبل المطار رحلة خطوط "فلاي إمارات" قادمة من مدينة دبي وتقل 174 راكبًا. وغادرت مطار القاهرة رحلتان تابعتان لشركة "مصر للطيران" إلى لندن وميلانو دون ركاب؛ لنقل العالقين المصريين هناك إلى الأراضي المصرية.

ويخضع ركاب الرحلات القادمة من الخارج إلى الفحص الطبي داخل صالة الوصول بمطار القاهرة، تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحي بالمطار.

وتم إجراء اختبارات قياس درجات الحرارة، ويتم السماح بمغادرتهم إلى منازلهم؛ لقضاء مدة العزل المنزلي المقررة بـ14 يومًا.