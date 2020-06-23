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نقيب المحامين يرشح وكيلي النقابة لعضوية اللجنة العليا للإصلاح التشريعي

04:56 م الثلاثاء 23 يونيو 2020
نقيب المحامين يرشح وكيلي النقابة لعضوية اللجنة العليا للإصلاح التشريعي

رجائي عطية نقيب المحامين

كتب- مصراوي:

أرسل رجائي عطية نقيب المحامين، خطابا إلى وزير العدل بشأن ترشيحات النقابة لأعضاء اللجنة العليا للإصلاح التشريعي.

ورشح "عطية" وكيلي النقابة مجدي سخي وعمر هريدي لعضوية اللجنة، حيث ذكر في خطابه: رجاء الإحاطة بأنني أرشح لعضوية اللجنة العليا للإصلاح التشريعي ممثلا لنقابة المحامين: مجدي ناجي أحمد سخي وكيل النقابة العامة للمحامين، وعمر جلال حسن محمد هريدي، وكيل النقابة العامة للمحامين.

رجائي عطية نقابة المحامين الإصلاح التشريعي

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