وزيرة الصحة: إتاحة صرف الأدوية لأصحاب قرارات العلاج والخاضعين للتأمين الصحي

كتب - أحمد جمعة:

تفقدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، اليوم الثلاثاء، وحدة صحة المستقبل بمدينة السادس من أكتوبر، يرافقها اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة والدكتور محمد منصور وكيل وزارة الصحة بمحافظة الجيزة، في إطار متابعة سير العمل بمبادرة رئيس الجمهورية لمتابعة وعلاج الأمراض المزمنة في اليوم الرابع منذ انطلاقها.

وتابعت الوزيرة سير العمل بالوحدة ومستوى الخدمة الطبية المقدمة، واطمأنت على إجراء الأشعة والتحاليل والفحوصات اللازمة داخل المعمل الخاص بالوحدة، كما تابعت توافر مخزون الأدوية وأداء الفرق الطبية لتوقيع الكشف الطبي على المواطنين وصرف العلاج.

وأشارت الوزيرة إلى زيادة عدد المترددين على المبادرة وانتظام سير العمل بها في اليوم الرابع منذ انطلاقها، مؤكدة أن هدف المبادرة تقديم أفضل خدمة طبية ومتابعة الحالة الصحية لأصحاب الأمراض المزمنة بشكل آمن من خلال الوحدات الصحية والقوافل العلاجية والعيادات الخارجية بالمستشفيات، وذلك بالمحافظات التي تم تفعيل المبادرة بها خلال الأسبوع الحالي وهي (القاهرة، الجيزة، القليوبية، الفيوم، المنوفية، الشرقية، الإسكندرية والبحيرة).

وأضافت الوزيرة أنه سيتم تفعيل العمل بالمبادرة تباعًا في باقي محافظات الجمهورية، بهدف الوصول إلى كافة المواطنين في الأحياء القريبة منهم للتيسير عليهم في الحصول على الخدمة الطبية بالمستوى اللازم، مؤكدة إتاحة صرف الأدوية سواء لأصحاب قرارات العلاج على نفقة الدولة أو الخاضعين للتأمين الصحي، مشيرة إلي أن أصحاب القرارات المنتهية يمكنهم التوجه لصرف العلاج بشكل مؤقت لحين تجديد القرار من أي من الوحدات الصحية أو المستشفيات بشكل تلقائي.

وخلال جولتها حرصت الوزيرة علي الاستماع إلى المواطنين المترددين على المبادرة وشرحت لهم خطوات وإجراءات متابعة حالتهم الصحية، كما أثنت على اتباعهم كافة الإجراءات الوقائية وارتداء الماسكات و الالتزام بإجراءات التباعد.

كما وجهت الوزيرة الشكر للأطقم الطبية على ما يبذلونه من جهد لمتابعة الحالة الصحية لأصحاب الأمراض المزمنة وتقديم أفضل خدمة طبية للمرضى.

ومن جانبه أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، متابعته سير العمل بمبادرة رئيس الجمهورية لمتابعة وعلاج الأمراض المزمنة بشكل مستمر في المحافظة، مشيرًا إلى اجتماعاته المستمرة مع الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان عبر تقنية (الفيديوكونفرانس)، لمتابعة كافة إجراءات العمل بالمبادرة والإجابة عن استفسارات المواطنين والوقوف على أي تحديات لحلها بشكل فوري.