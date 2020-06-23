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بعد تعديل الحظر .. المترو يعلن مواعيد التشغيل الجديدة

03:26 م الثلاثاء 23 يونيو 2020
بعد تعديل الحظر .. المترو يعلن مواعيد التشغيل الجديدة

مترو-الأنفاق

كتب - أسامة علي:

أعلن أحمد عبد الهادي بكير، المتحدث الرسمى باسم الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو، عودة التشغيل الطبيعى بمترو الانفاق كالمعتاد بالخطوط الثلاثة.

وقال "بكير"، في تصريحات خاصة، إن أول قطار سينطلق في تمام الساعة ٥.١٥ صباحا، على أن ينتهي آخر قطار الساعة ١٢ صباحا.

كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، قرر تعديل مواعيد عمل المواصلات العامة، لتبدأ من الساعة 4 صباحا حتى 12 منتصف الليل.

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مترو الانفاق مواعيد مترو الانفاق الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو مصطفى مدبولي مواعيد عمل المواصلات العامة

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