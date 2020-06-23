وكيل الصحفيين :فتح الباب التقدم للجنة المشتغلين ١١يوليو
كتب- مصراوي:
قال خالد ميرى وكيل نقابة الصحفيين رئيس لجنة القيد، إنه تقرر فتح باب التقديم للجنة المشتغلين في الفترة من ١١ إلى ٢٥ يوليو القادم.
وأضاف ميري، أن الصحفي سيتقدم بالأوراق المطلوبة وهى خطاب المؤسسة وبرنت التامينات وصورة الكارنيه.
وأكد ميرى أنه مع إغلاق باب التقدم ستطبق اللجنة كل اجراءات التامين المطلوبة عند انعقادها، كما ستدرس امكانية الانعقاد أون لاين باستخدام تطبيق زوم.
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