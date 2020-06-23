مع إجراءات احترازية.. قرار حاسم من "الأعلى للجامعات" بشأن امتحانات السنوات النهائية
كتب- هاني رجب:
قرر المجلس الأعلى للجامعات، في اجتماعه منذ قليل، برئاسة الدكتورخالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن تبدأ أعمال امتحانات السنوات النهائية بكافة الجامعات والمعاهد اعتبار من 1 /7 /2020 ويترك لمجالس الجامعات اعتماد مواعيد وجداول امتحانات الفصل الدراسى الثاني بالكليات المختلفة بالجامعة، وفقا لظروف كل جامعة على حدة.
وفى بداية الجلسة، اطمأن الوزير من رؤساء الجامعات علي انتظام سير عملية تقييم طلاب سنوات النقل وفقًا للقواعد والإجراءات التي سبق وأن أقرها المجلس الأعلى للجامعات وكذا على آخر استعدادات الجامعات لإجراء امتحانات الفرق النهائية للكليات بالفصل الدراسي الثاني للعام الجامعى 2019 /2020.
كما أكد على ضرورة تطبيق الجامعات لكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقًا للمعايير المعلن عنها من قبل منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة، وذلك حرصاً على صحة وسلامة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين بالجامعات.
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