أكبر حملة لإزالة التعديات.. الريف المصري يسترد أراضي بـ60 مليون جنيه بالمُغرة

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كتب- أحمد مسعد:

نفذ الريف المصري التابع لوزارة الزراعة، أكبر حملة لإزالة التعديات واسترداد الأراضي بمنطقة المُغرة جنوب مدينة العلمين.

وقامت شركة تنمية الريف المصري الجديد، بالتعاون مع محافظة مطروح ووزارة الداخلية ممثلةً في مديرية أمن مطروح، بإزالة تعديات واسترداد قطع أراضى بمساحة 2844 فدان بمنطقة المغرة، تقدر قيمتها الحالية بنحو 60 مليون جنيه.

وقال المهندس عاطر حنورة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة تنمية الريف المصري الجديد، المسئولة عن تنفيذ وإدارة مشروع استصلاح وتنمية المليون ونصف المليون فدان، إن الحملة تمت بالتنسيق مع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، وبالتعاون مع مديرية أمن مطروح، والإدارة الزراعية بالعلمين وإدارة الأملاك بمركز ومدينة العلمين.

وأضاف "حنورة"، في بيان اليوم الثلاثاء، استمرار عمليات الإزالة واسترداد الأراضي لأكثر من 6 ساعات، تم خلالها إزالة 40 حالة تعدٍ على إجمالى مساحة تبلغ 2844.46 فداناً زراعياً تابعة للريف المصري الجديد، بالإضافة إلى إزالة عدد من المباني والآبار والأسوار الحجرية المقامة دون تقنين على مساحة 1600 متر مربع داخل أراضي مشروع المليون ونصف المليون فدان في المُغرة، وذلك مع الحرص على عدم المساس أو التجريف لأية زراعات قائمة بهذه الأراضي.

وأكد أن هذه الحملات الخاصة بإزالة التعديات، والتي بدأت منذ قرابة العام وتستمر على مدار الشهور القادمة، تأتي تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بضرورة إزالة كافة التعديات على أملاك الدولة، تعزيزًا لمبدأ سيادة القانون وتأكيدًا لهيبة الدولة، بما يضمن حماية كافة الأراضى المخصصة للمشروعات التنموية والتى تستهدف خدمة الأجيال القادمة.

ولفت "حنورة"، إلى أن الحملة استهدفت إزالة تعديات بعض واضعي اليد على الأراضى بدون زراعات بهدف الاستيلاء على الأرض و"تسقيعها" أو الانتفاع بها دون سداد الحقوق المالية للدولة، وذلك على الرغم من سلسلة الاتصالات والمخاطبات المتكررة بعلم الوصول والإنذارات القانونية التى تم توجيهها طوال الشهور الماضية للمخالفين.

وأكد رئيس "الريف المصرى الجديد"، أنه تم تعيين حراسة على الأراضي المستردة بالكامل، لمنع عودة واضعي اليد والتصدي بكل حسم لكل من تسول له نفسه التمادي في التعدي على حق الدولة، مؤكدًا على استمرار هذه الحملات على مختلف أراضي المشروع حتى الانتهاء من إزالة كافة المخالفات والتعديات، وتقنين أوضاع جميع واضعى اليد "الجادين" على أراضي الـ1.5 مليون فدان بمختلف مواقع المشروع.

وأشار إلى أنه من المقرر إجراء موجة جديدة من الإزالات بمنطقة المُغرة قريبًا، فضلاً عن القيام بحملة موسعة أخرى جديدة بمنطقة غرب المنيا، وذلك لكونهما المنطقتين اللتين تشهدان أكبر عدد من حالات وضع اليد بأراضى الريف المصرى الجديد.

ولفت عاطر حنورة إلى وجود مقرٍ دائمٍ لشركة تنمية الريف المصري الجديد حالياً بمختلف مواقع المشروع، حيث قامت الشركة بتشكيل فرق عمل مخصصة للمتابعة من خلال صور الأقمار الصناعية، بالتعاون مع هيئة المساحة العسكرية، وذلك لرصد كافة أشكال التعديات على أراضى "الريف المصرى الجديد" بمختلف مواقعه، مع قيام الشركة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الجادين والمتعدين على الأراضي.

وشدد حنورة، على أنه سيتم الضرب بيدٍ من حديد على كل من يقوم بمخالفة القانون والتعدى على أراضى الدولة التى تم تخصيصها للمشروع بدون إتمام الإجراءات والشكل القانونى، حيث تجرى المتابعة والمرور المستمر من جانب فرق العمل على كافة المواقع لرصد المخالفات وتنفيذ القرارات الصادرة بإزالة التعديات على مختلف أراضى مشروع المليون ونصف المليون فدان.​