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تتماثل للشفاء.. نائب وزير التعليم يطمئن على مراقبة مدرسة المنيرة

11:03 ص الثلاثاء 23 يونيو 2020
تتماثل للشفاء.. نائب وزير التعليم يطمئن على مراقبة مدرسة المنيرة

الدكتور رضا حجازي

كتب- أسامة علي:

تواصل الدكتور رضا حجازي نائب الوزير لشئون المعلمين رئيس عام امتحانات الثانوية العامة من غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم صباح اليوم الثلاثاء، مع المعلمة (أ.م) والتي تعمل بإدارة حلوان التعليمية وكانت مكلفة بأعمال الامتحانات بمدرسة المنيرة التابعة لإدارة السيدة زينب التعليمية.

وبحسب بيان لوزارة التربية والتعليم، تبين من خلال المكالمة الهاتفية أنها بصحة جيدة وتتماثل للشفاء، وقام الدكتور رضا حجازي بتكليف مدير عام إدارة حلوان التعليمية بمتابعة حالتها الصحية والاطمئنان عليها.

وقامت المعلمة، بتوجيه الشكر للدكتور رضا حجازي نائب الوزير لشئون المعلمين رئيس عام امتحانات الثانوية العامة لتواصله معها.

يذكر أن المسؤولون عن لجان امتحانات الثانوية العامة في مدرسة المنيرة التابعة لإدارة السيدة زينب التعليمية قرروا منع دخول إحدى المعلمات نتيجة الاشتباه في إصابتها بفيروس كورونا، وظهور مؤشرات الإصابة عليها نتيجة ارتفاع درجات الحرارة.

رضا حجازي مراقبة مدرسة المنيرة وزارة التربية والتعليم امتحانات الثانوية العامة

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