نائبة المنطقة الجنوبية تتفقد "شق الثعبان" وتوجه بسرعة إنجاز أعمال التطوير

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كتب- محمد نصار:

تفقدت المهندسة جيهان عبدالمنعم، نائبة محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، المنطقة الصناعية للرخام والجرانيت "شق الثعبان" برفقة المهندس مصطفى زهران، المشرف العام على مشروعات المنطقة الجنوبية، واللواء محمد المجبر، رئيس حي طرة، والعميد ماجد فوزي، القائم بأعمال رئيس تنفيذي لجهاز شق الثعبان، والعميد خالد درويش، نائب رئيس الجهاز التنفيذي.

ووجهت نائبة محافظ القاهرة، بسرعة إنهاء الملفات الخاصة بالتقنيين وتذليل أي عقبات وضرورة اتخاذ الإجراءات الفعلية لاستكمال خطة تطوير المنطقة بالكامل.

كما مرت على منطقة شيماء للوقوف على كل ما هو داخل نطاق الضغط العالي الذي سيتم تقنين أوضاعه وذلك بعد إحلال الضغط العالي وتحويله إلى كابلات أرضية وذلك لمتابعة مسار الكابل الجديد لإفادة عدد كبير من المصانع.

وتم المرور في منطقة بدر على الورش والمصانع والمعارض التي تقع تحت الضغط العالي كما تم المرور على محطة رفع المياه الخاصة بمنطقة الثعبان ومتابعة الأعمال الجارية بها.

كما تفقدت منطقة شق الثعبان، وتم المرور على مصنع تدوير المخلفات، واستمعت لشرح مختصر من المهندس القائم بأعمال المدير التنفيذي.

وتفقدت نائبة المحافظ، طريق شق الثعبان الأوسطي حتى نهايته بمسافة 7 كم، ووجهت بضرورة تذليل أي عقبات واتخاذ الإجراءات الفعلية لتوفير الخدمات وإدخال المرافق (صرف - مياه كهرباء)، وذلك لخدمة المنطقة بالكامل وضرورة عمل تسوية على الجانب الأيمن من الطريق من جهة شق الثعبان وذلك يؤدي إلى تخليق أراضي جديدة من شأنها أن تساهم في زيادة الاستثمار في المنطقة.

وتفقدت المهندسة جيهان عبدالمنعم، أيضًا المنطقة اللوجستية والمرور على قطعة الأرض المحددة على مدخل شق الثعبان ومن المقترح إقامة منطقة خدمات بها مثل (معارض – بنوك - مطاعم).

ووجهت بتطوير وتعديل واجهات المصانع بما يتناسب مع مخطط التطوير مع الأخذ في الاعتبار بالعمل على اتخاذ اللازم نحو تجهيز الطرق الداخلية لرفع كفاءتها ليتناسب ويتزامن مع الانتهاء من الطريق الأوسطي الواصل بين شق الثعبان وطريق العين السخنة مما ينتج عنه تخليق منطقة جديدة امتداد شق الثعبان مخططة بتخطيط عالِ وتكنولوجي ونقل الحركة الثقيلة من طريق الأوتوستراد إلى طريق (العين السخنة / شق الثعبان) مما يخفف الضغط على طريق الأوتوستراد.

كما وجهت اللواء رئيس حي طرة، بضرورة رفع جميع الإشغالات الموجودة أمام المصانع والورش والمعارض وعمل مخطط زمني لتنفيذ هذه التعليمات وذلك بالتنسيق مع الجهاز التنفيذي للمنطقة.

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