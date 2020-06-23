وزيرا الزراعة والموارد المائية يبحثان آلية تحديث منظومة الري

كتب- أحمد مسعد:

عقد كلا من الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية و الري و السيد القصير وزير الزراعه و استصلاح الأراضي بحضور القيادات القيادات التنفيذية بالوزارتين اجتماعًا مشتركًا لمناقشة أدوار ومسؤوليات كل وزارة في تحديث منظومة الري و ذلك للأراضي المستصلحة التي تخالف نُظم الري المقررة وتُروى بالغمر وكذلك الأشجار والبساتين التى تُروى بالغمر فى الوادى و الدلتا و الأراضي الحديثة.

وتم خلال الاجتماع بحث تحديد أولويات التنفيذ حيث تم الاتفاق على أن الأولوية الأولى هي للزمامات المخالفة في الأراضي المستصلحة و مساحات الإصلاح الزراعي و مناطق قصب السكر و الأشجار و البساتين و تم بحث الأدوار والمسئوليات على كلا من الوزارتين حيث ستقوم وزارة الزراعة بتقديم خريطة تفصيلية بها زمامات و أماكن المناطق المخالفة و مناطق الإصلاح الزراعى و الأشجار و البساتين و مناطق قصب السكر و يتم تحديد الأحواض و التركيب المحصولى و أيضا تجميع المحاصيل وكذلك تقديم كشوف بأسماء المزارعين المخالفين و بياناتهم لتقوم وزارة الرى بتحرير إنذارات لهم واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

يذكر أن وزارة الزراعة ستقوم كذلك بعمل تصميم لشبكات الرى الحديث و تحديد نوع الرى الحديث المناسب وتنفيذ حملات توعية من قِبل الارشاد الزراعي ، فى حين ان وزارة الموارد المائية و الرى معنية بتأهيل الترع الفرعية من تبطين و أعمال صناعية و دراسة المناوبات الحالية و تغييرها بما يتناسب مع طرق الرى الحديث و استمرار عقد ندوات التوعية التى يتم تنفيذها أجهزة التوجيه المائى بقطاع التطوير للمزارعين عن أهمية و فوائد الرى الحديث

وتجدر الاشارة الى انه تم الاتفاق على وضع إطار زمنى محدد بجميع الأدوار المذكورة حتى يتسنى متابعتها وانجازها فى ضوء توجه الدول للتحول لتطبيق طرق الرى الحديث فى ظل العمل على مواجهة التحديات المائية وترشيد المياه طبقاً للإستراتيجية القومية للمياه ٢٠٣٧ .