خلال ساعات.. اجتماع طارئ للحكومة وتوقعات برفع الحظر كاملا في هذا الموعد

كتب- معتز عباس:

تعقد لجنة إدارة أزمة كورونا بمجلس الوزراء، خلال الساعات القليلة المقبلة، اجتماعًا طارئًا، لتحديد مصير حظر التجوال وآليات عودة الحياة وعجلة الاقتصاد لطبيعتها.

ورجحت الإعلامية لميس الحديدي، خلال برنامج "القاهرة الآن" المذاع على فضائية "الحدث"، أمس، أن تقرر اللجنة رفع حظر التجوال الكامل مع مطلع الشهر المقبل.

وقالت إن قرارات لجنة الأزمة تعتمد بالأساس على الوضع الوبائي على الأرض وتقارير وزارة الصحة عن أعداد الإصابات والوفيات اليومية والمتوقعة في الفترة القادمة.

بدوره، توقع الإعلامي خالد أبو بكر، أن يكون هناك تخفيف كبير لحظر التجوال. وقال خلال تقديمه لبرنامج "كل يوم"، المذاع عبر فضائية "On E"، إن لجنة الأزمة الخاصة بكورونا ستصدر قرارات بفتح ملحوظ لأنشطة كثيرة كانت قد توقفت.