كورونا في 24 ساعة| تصنيع عقارين للعلاج في مصر.. وقرارات منتظرة خلال ساعات

(مصراوي):

شهدت مصر والعالم أحداثا مهمة مرتبطة بأزمة تفشي فيروس كورونا المستجد، في الـ24 ساعة الماضية.

كان أهم تلك الأخبار هو ارتفاع عدد الإصابات اليومية بكورونا المسجلة في مصر، مقارنة بحصيلة اليوم السابق، أعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء أمس اليوم الاثنين، خروج 397 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 15133 حالة حتى اليوم.

ويقدم "مصراوي" في التقرير التالي أهم تلك الأخبار:

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- دار الإفتاء يكشف حكم من نوى الحج هذا العام وحالت الظروف دون ذلك

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- لأول مرة في مصر.. إجراء "قسطرة مخية" لمريضة كورونا بمستشفى المطرية التعليمي

- "ادعولها".. ابنة رجاء الجداوي تتحدث لمصراوي عن آخر تطورات حالة والدتها الصحية

- بالأسعار.. وكيل "جلياد" يكشف تفاصيل تصنيع عقارين لعلاج كورونا في مصر

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