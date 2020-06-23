حدث ليلًا| مصر تبدأ تصنيع مثيل علاج روسي لكورونا.. والسعودية تحدد مصير موسم الحج

كتب- عاطف مراد:

شهدت ليلة الاثنين والساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والعالمي، نستعرض بعضها في التقرير التالي:

- شركة مصرية تبدأ تصنيع مثيل "العلاج الروسي" المعتمد لعلاج كورونا

أعلنت شركة إيفا فارما، إحدى شركات الأدوية الوطنية، بدء عملها على تصنيع دواء جديد يعتمد على المادة الفعَّالة "فافيبيرافير"، وهو علاج مضاد للفيروسات أثبت مثيله فعالية في مواجهة فيروس كورونا المستجد بدولة روسيا وشفاء المرضى في عدة أيام، ويجري اختباره في دولة اليابان وعدة دول حول العالم حالياً.

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- بالأسعار.. وكيل "جلياد" يكشف تفاصيل تصنيع عقارين لعلاج كورونا في مصر

قال الدكتور أمجد طلعت مدير عام بشركة ايفا فارما ووكيل شركة جيلياد العالمية في مصر، إن شركته حصلت على الترخيص في مصر وإفريقيا والشرق الأوسط وبموجبه يمكنها التصدير لـ127 دولة، موضحاً أن الترخيص من هيئة الدواء المصرية سيكون خلال ساعات، وبدأ التصنيع.

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- ​وكيل "دينية النواب": أدعو السعودية السماح للمتعافين من كورونا بالحج

طالب اللواء شكري الجندي، وكيل اللجنة الدينية بمجلس النواب، المملكة العربية السعودية أن تسمح للمتعافين من فيروس كورونا على مستوى العالم، ويمتلكون شهادة رسمية بذلك، بأداء مناسك الحج.

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- دار الإفتاء يكشف حكم من نوى الحج هذا العام وحالت الظروف دون ذلك

قالت دار الإفتاء المصرية إنه نظرًا لما تعانيه دول العالم من «فيروس كوفيد-19» والإجراءات الاحترازية التي قامت بها عدة دول حالت دون الذهاب لأداء فريضة الحج؛ فإنَّ مَنْ عزم مِن المسلمين على الحج هذا العام وحيل بينه وبين الذهاب لأداء فريضة الحج؛ فهو مأجور بنيته كأنَّه ذَهَب لأداء الفريضة.

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- ​"الأعلى للإعلام": مذكرة لرئيس الوزراء بشأن الاعتداء على مكاتب وقاعات الهيئة

أعلن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إعداد مذكرة ورفعها للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بشأن ما أسماه بـ"الاعتداء" على مكاتب وقاعات المجلس، من خلال 18 موظف أمن في وزارة الدولة للإعلام، مؤكدًا في مذكرته أن العمل توقف تمامًا بسبب هذه الاعتداءات واقتحام الغرف والقاعات وتغيير مفاتيحها والاستيلاء على مكاتبها وما في داخلها.

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- ​برلماني يطالب بإلغاء امتحانات الجامعة للسنوات النهائية واستبدالها بالأبحاث الإلكترونية

تقدم النائب محمد الغول، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبدالغفار ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، بشأن إلغاء الاختبارات للسنوات النهائية لجميع الكليات.

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- الأوقاف: تحرير محضرين ضد شخصين زعما العمل بالوزارة

أكدت الأوقاف، أن احتراف عناصر الجماعة الإرهابية الكذب والانتحال فاق الحدود، ووصل حد التضليل بانتحال صفة إمام وخطيب، وهو ما فعله "حسين م"، والذي حرر ضده المحضر رقم (2193) بتاريخ 22/6/2020.

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- رئيس "الطاقة المتجددة" يكشف حجم استثمارات الهيئة.. ويؤكد: أزمة كورونا لم تؤثر على العمل

قال الدكتور محمد الخياط رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، التابعة لوزارة الكهرباء، إن إجمالي استثمارات الهيئة المرتقب تنفيذها على مدار العام الحالي تبلغ قيمتها 2 مليار دولار، مقسمة إلى 1.3 مليار دولار في مرحلة التطوير، و750 مليون دولار في مرحلة الدراسة، مؤكدًا أن تلك الاستثمارات تعادل استثمارات مشروع محطات الطاقة الشمسية بنبان أسوان، ما يعطي مؤشرًا ودفعة إيجابية لأي مستثمر.

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- 117 مشروعًا بـ5 مليارات جنيه.. تعرف على إنجازات "الثقافة" في 6 أعوام

أصدرت وزارة الثقافة، اليوم الاثنين، بيانًا يلخص فيه إنجازات الوزارة خلال 6 سنوات في الفترة من يونيو 2014 حتى يونيو 2020 بميزانية تبلغ نحو 5.1 مليار جنيه.

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- دور وهيئات الإفتاء في العالم: إقامة الحج بأعداد محدودة يعكس الحرص على حماية الإنسان

أكدت الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، أن قرار سلطات المملكة العربية السعودية بإقامة فريضة الحج هذا العام 1441 هجريا بأعداد محدودة من المقيمين بداخلها يعكس حرص المملكة الدائم بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، على الحفاظ على سلامة وحماية ضيوف الرحمن وحفظ نفوسهم باعتباره أحد أهم مقاصد الشريعة الإسلامية الغراء.

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- بعد قرار تحديد الحج.. أصحاب شركات سياحة: خبر متوقع و2 مليار جنيه إجمالي الخسائر

علق أصحاب شركات سياحة مصرية تعمل في الحج والعمرة، على قرار السلطات السعودية بإقامة حج هذا العام 1441هـ بأعداد محدودة جدًا للراغبين في أداء مناسك الحج لمختلف الجنسيات من الموجودين داخل المملكة.

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- "كبدناهم خسائر كبيرة".. بيان من الجيش السوداني بعد اعتداء قوات إثيوبية على أراضيه

أعلنت القوات المسلحة السودانية، اليوم الاثنين، تصديها أمس لاعتداء من "بعض مكونات القوات الإثيوبية" في موقع الأنفال بالضفة الشرقية لنهر عطبرة (شرق السودان) في منطقة الفشقة، بولاية القضارف.

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- سامح شكري: إنهاء الأزمة الليبية سياسيًا يحافظ على استقرار وأمن ووحدة الأراضي الليبية

قال سامح شكري، وزير الخارجية، إن مصر حريصة على الحل السياسي في ليبيا والتأكيد على المبادرات الدولية التي بذلت خلال الفترة الماضية لإنهاء الأزمة الليبية.

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- الداخلية الكويتية: وفاة أول نزيلة بالسجن المركزي بكورونا

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، وفاة أول سجينة بالسجن المركزي، اثر تعرضها لمضاعفات فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) وأمراض مزمنة اخرى تعاني منها.

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- الشركة المنفذة لكوبري أول عباس العقاد ترد على الصور المتداولة للشروخ

عقب المهندس محمد رفيق، نائب رئيس قطاع الكباري بالشركة المنفذة لكوبري أول عباس العقاد، على مزاعم وجود شرخ في جسم الكوبري رغم حداثة إنشاؤه، والتي أثارت جدلًا على مواقع التواصل الاجتماعي.

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- كندا تطالب إيران بتحقيق شامل وشفاف بشأن تحطم الطائرة الأوكرانية

طالبت الحكومة الكندية نظيرتها الإيرانية، اتخاذ إجراء فوري لضمان تحقيق شامل وشفاف وتقديم تعويضات لعائلات ضحايا طائرة الخطوط الجوية الأوكرانية التي حطمتها إيران بالقرب من طهران.

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- الصحة: 1576 إصابة جديدة بفيروس "كورونا".. و85 حالة وفاة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الاثنين، خروج 397 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 15133 حالة حتى اليوم.

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- "غرف عزل وشركات نظافة".. وزيرة الصحة تكشف خطة تأمين عودة السياحة

عقدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، اجتماعًا اليوم، الاثنين، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بمشاركة الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، والطيار محمد منار وزير الطيران المدني، وبحضور كل من اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، واللواء خالد شعيب محافظ مطروح، واللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، لمناقشة خطة وإجراءات عودة السياحة إلى مصر، تمهيدًا لعرضها على رئيس مجلس الوزراء أثناء انعقاد اجتماع لجنة أزمات مواجهة فيروس كورونا المستجد غدًا.

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- تأكيدًا لمصراوي.. "الصحة" تُسجل تجربتها السريرية لدواء كورونا على موقع الأبحاث الأمريكي

سجّلت وزارة الصحة والسكان، تجربتها السريرية الجديدة بشأن استخدام أحد الأدوية كعلاج محتمل لمرضى فيروس كورونا، على موقع "clinicaltrials" التابع للمعهد القومي للصحة بالولايات المتحدة، والمتخصص في تسجيل الدراسات السريرية والعلمية.

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- لأول مرة في مصر.. إجراء "قسطرة مخية" لمريضة كورونا بمستشفى المطرية التعليمي

أعلن الدكتور محمد فوزي السودة، رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، إجراء أول عملية قسطرة مخية لمريضة مصابة بفيروس كورونا (كوفيد-19) كانت تعاني من نزيف بالمخ وتمدد شرياني كان يهدد حياتها.

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- رابطة العالم الإسلامي: قرار السعودية بشأن الحج ضرورة تفرضها الأحكام الشرعية والتدابير الوقائية

أكدت رابطة العالم الإسلامي، أن الظرف الطارئ لجائحة كورونا المستجد يُمثل حالة استثنائية يتعين شرعاً أخذُها ببالغ الاهتمام والاعتبار، وذلك حفاظاً على سلامة حجاج بيت الله الحرام في أبدانهم وأرواحهم.

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- في أول أسبوع.. الإسكان تحصل على 28 مليون جنيه من سداد مقدمات حجز الإعلان الـ13

بدأت وزراة الإسكان، في طرح كراسات شروط حجز الإعلان الـ13 من الإسكان الاجتماعي، وسداد مقدم الحجز في مكاتب البريد الأسبوع الماضي، وتحديدًا يوم 14 يونيو، حتى 4 يوليو المقبل.

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- وزير القوى العاملة يوجه رسالة للمواطنين المستحقين لمنحة الـ500 جنيه ولم يصرفوها

قال محمد سعفان وزير القوى العاملة، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي أصدر منحة للعمالة غير المنتظمة وقدرها 500 جنيه تُصرف شهريًا لمدة 3 أشهر، مضيفًا أنه تم صرف أول منحة شهر مايو، فيما تستمر عملية الصرف حتى يوم الخميس المقبل للشهر الثاني.

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- يتسق مع الشرع.. أول تعليق من الأوقاف على قرار قصر الحج على الجنسيات المقيمة بالسعودية

أكدت وزارة الأوقاف دعمها قرار المملكة العربية السعودية الشقيقة قصر الحج على أعداد محدوة من الجنسيات المختلفة من الراغبين في الحج هذا العام 1441هـ من الموجودين داخل المملكة العربية السعودية.

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- افتتاح تجديدات مستشفى الباطنة بقصر العيني بتكلفة 35 مليون جنيه (صور)

افتتح الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، اليوم الاثنين، تجديدات مستشفى الأمراض الباطنة في قصر العيني؛ بعد تطويرها ورفع كفاءتها وفق أحدث الوسائل والنظم، بتكلفة تقدر بـ 35 مليون جنيه، وذلك ضمن خطة جامعة القاهرة في تطوير مستشفياتها الجامعية.

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- "المعاهد الأزهرية" تنعى طالبين بالثانوية وافتهما المنية أثناء توجههما للامتحان

نعت غرفة عمليات الثانوية الأزهرية، طالبين وافتهم المنية اليوم بصورة طبيعية أثناء توجههما للجنة امتحان الفقه، داعية الله عز وجل أن يرحمهما ويلهم أهلهما وذويهما الصبر والسلوان.

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- لميس الحديدي: اجتماع طارئ لمجلس الوزراء غدًا.. وتوقعات برفع حظر التجوال كاملًا

قالت الإعلامية لميس الحديدي، إن لجنة الأزمة بمجلس الوزراء من المنتظر عقد اجتماعًا طارئًا غداً لتنظر آليات عودة الحياة بكافة مناحي الاقتصاد المصري.

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- السعودية تقرر إقامة الحج هذا العام بأعداد محدودة

أعلنت وزارة الحج السعودية أنه تقرر إقامة الحج هذا العام، ولكن بأعداد محدودة جدًا، بسبب تفشي جائحة كورونا المستجد، وذلك بحسب ما ذكرته وكالة وكالة الأنباء السعودية (واس).

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