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بعد ساعات.. المجلس الأعلى للجامعات يحدد مصير امتحانات الفرق النهائية

02:35 ص الثلاثاء 23 يونيو 2020
بعد ساعات.. المجلس الأعلى للجامعات يحدد مصير امتحانات الفرق النهائية

اجتماع المجلس الأعلى للجامعات برئاسة وزير التعليم

كتب- محمد سامي:

قالت مصادر بالمجلس الأعلى للجامعات، إن هناك 4 سيناريوهات سيتم مناقشتها اليوم الثلاثاء، بخصوص امتحانات السنة النهائية في الجامعات؛ في الاجتماع الذي سيعقده المجلس وكان مقررًا له السبت الماضي وتم تأجيله إلى اليوم الثلاثاء.

وأوضحت المصادر، أن أول السيناريوهات هو تأجيل الامتحانات إلى منتصف يوليو؛ لمزيد من التقييم لتجربة امتحانات الثانوية العامة، والتي تعقد الآن على مدار شهر متواصل، والذي يرجح هذا الإجراء هو عدم إعلان الجامعات جدوال الامتحانات حتى الآن.

وأشارت المصادر إلى أن ثاني السيناريوهات هو ترك الحرية لكل جامعة لإجراء الامتحانات بالطريقة التي تجدها مناسبة، واستدلت المصادر على ذلك بإجراء بعض الجامعات الامتحانات وفقًا لما تراه كل جامعة، ودللت على ذلك بأن بعض الجامعات بدأ في إجراء امتحانات الدراسات العليا وامتحانات العملي لبعض الكليات.

ونوهت المصادر، إلى أن ثالث الاقتراحات أرسله رئيس جامعة سابق، لينهي الجدل وهو أن يتم حساب درجات المادة بمتوسط نظيراتها خلال الأعوام الماضية، وبذلك يتم إنهاء مشكلة ما يقرب من 250 ألف طالب في الكلية النظرية من إجمالي 530 ألف طالب في السنوات النهائية بمختلف الجامعات، أما الكليات العملية فيتم الامتحان الخاص بها بالتسلسل الأبجدي، ليتم تقليل الزحام على الكليات.


وتابعت المصادر بأن رابع الاقتراحات تقدمت به إحدى الجامعات الخاصة بعقد الامتحانات "أون لاين" للكليات العملية وتقديم أبحاث للكليات النظرية.

وأشارت المصادر إلى أن المجلس من المنتظر أن يحسم قراراته اليوم، أو يؤجل الاجتماع أسبوعًا آخر؛ لمزيد من حسم الاقتراحات.

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