الأوقاف: تحرير محضرين ضد شخصين زعما العمل بالوزارة

كتب- محمود مصطفى:

أكدت الأوقاف، أن احتراف عناصر الجماعة الإرهابية الكذب والانتحال فاق الحدود، ووصل حد التضليل بانتحال صفة إمام وخطيب، وهو ما فعله "حسين م"، والذي حرر ضده المحضر رقم (2193) بتاريخ 22/6/2020.

وأوضحت وزارة الأوقاف، في بيان لها، الاثنين، أن من بين أفعال جماعة الإخوان، إدعاء العمل لديها لإيهام العامة بأنه خطيب بها كذبًا وافتراء، وهو ما تحرر به المحضر رقم (1447) بتاريخ 18/6/2020م ضد "أحمد م".

وأشارت إلى أن ما سبق يؤكد احتراف تلك العناصر للكذب والاحتيال والتدليس، ويتطلب من المجتمع كله وقفة جادة لكشف زيف وزيغ وبهتان تلك الجماعات والعناصر الضالة لكشف شرها عن المجتمع.