​برلماني يطالب بإلغاء امتحانات الجامعة للسنوات النهائية واستبدالها بالأبحاث الإلكترونية

(مصراوي):

تقدم النائب محمد الغول، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبدالغفار ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، بشأن إلغاء الاختبارات للسنوات النهائية لجميع الكليات.

وتابع في تصريحات له، الاثنين، أنه بالرغم من أن الدولة اتخذت عدة إجراءات وقائية في ظل تصاعد وتطور انتشار فيروس كورونا بعد زيادة عدد الإصابات والوفيات بشكل كبير، إلا أنه صدر قرار من وزير التعليم العالي بعقد امتحانات الفرق النهائية بالتعليم الجامعي بالطريقة التقليدية داخل الكليات، ما أثار الرعب بين المجتمع الطلابي، خصوصًا مع ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا، مع الأخذ في الاعتبار حركة الطلاب في المواصلات العامة وبالأخص طلاب الأقاليم.



وطالب البرلماني، بإلغاء الاختبارات للسنوات النهائية بجميع الكليات واستبدالها بأبحاث أو اختبارات إلكترونية على أن يتم احتساب التقدير التراكمي على أساس 3 سنوات سابقة واستبعاد السنة الرابعة بسبب الظروف التي تمر بها البلاد من انتشار فيروس كورونا، كما يمكن ترتيب الطلاب المتميزين الحاصلين على تقديرات تراكمية جيد جدًا وامتياز عن طريق عقد امتحان شفوي لهم لتحديد الأوائل ومن يتم اختيارهم معيدين بكلياتهم لمن يرغب منهم.​