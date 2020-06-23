رئيس "الطاقة المتجددة" يكشف حجم استثمارات الهيئة.. ويؤكد: أزمة كورونا لم تؤثر على العمل

كتب- محمد صلاح:

قال الدكتور محمد الخياط رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، التابعة لوزارة الكهرباء، إن إجمالي استثمارات الهيئة المرتقب تنفيذها على مدار العام الحالي تبلغ قيمتها 2 مليار دولار، مقسمة إلى 1.3 مليار دولار في مرحلة التطوير، و750 مليون دولار في مرحلة الدراسة، مؤكدًا أن تلك الاستثمارات تعادل استثمارات مشروع محطات الطاقة الشمسية بنبان أسوان، ما يعطي مؤشرًا ودفعة إيجابية لأي مستثمر.

وأوضح الخياط في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، أن جائحة كورونا التي تضرب دول العالم المختلفة، لم تؤثر على أي استثمارات أو مشروعات تنفذها الهيئة خلال الفترة الحالية، منوهًا إلى أن الهيئة تنفذ حزمة مشروعات مختلفة بقدرات تبلغ 1000 ميجاوات من طاقتي الرياح والشمس.

وأكد أن المشروعات التي تتم حاليًا مقسمة بين استثمارات حكومية، وأخرى خاضعة للقطاع الخاص، عبارة عن 750 ميجاوات طاقة رياح تحت التطوير، و250 ميجاوات طاقة شمسية تحت التطوير أيضًا.

وأشار إلى أن المشروعات التي يجري تنفيذها في مصر يطلق عليها تحت التطوير، كونها لا تتأثر بتوريد معدات أو تواجد عمالة معينة، بالإضافة إلى أن هناك بعض المشروعات تخضع للدراسة وهذا لا يتطلب التواجد لكن تكفي المراسلات أو الفيديو كونفرانس بين المستثمرين ومؤسسات التمويل المختلفة، مؤكدًا أن مراحل تنفيذ كافة المشروعات تسير بخطى منتظمة ومستقرة.

وأكد أنه سيتم البدء في تركيب الـ250 ميجاوات الخاصة بمشروع شركة ليكيلا الفرنسية بمنطقة خليج السويس بنظام البناء والتشغيل والتملك، بالإضافة أيضًا لمشروع آخر يبلغ 250 ميجاوات تابع للهيئة، حيث من المرتقب أن يبدأ العمل في تنفيذ المشروعين قبل نهاية العام الحالي من خلال أعمال التركيبات.