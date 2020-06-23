​"الأعلى للإعلام": مذكرة لرئيس الوزراء بشأن الاعتداء على مكاتب وقاعات الهيئة

(مصراوي):

أعلن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إعداد مذكرة ورفعها للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بشأن ما أسماه بـ"الاعتداء" على مكاتب وقاعات المجلس، من خلال 18 موظف أمن في وزارة الدولة للإعلام، مؤكدًا في مذكرته أن العمل توقف تمامًا بسبب هذه الاعتداءات واقتحام الغرف والقاعات وتغيير مفاتيحها والاستيلاء على مكاتبها وما في داخلها.

وأكد المجلس في مذكرته، أن الوزارة رفضت تنفيذ قرار رئيس الوزراء رقم 442 لسنة 2020 والذي يقضي بنقل 61 من العاملين بالمجلس إلى ديوان عام الوزارة، موضحًا أنه ملتزم تمامًا بتنفيذ القرار.

وأشار المجلس إلى أن الاعتداءات من جانب موظفي وزارة الدولة للإعلام تسيئ للدولة المصرية، وتهدد استقلالية المجلس، مطالبًا في مذكرته إلى رئيس الوزراء بالتدخل الفوري في هذه الواقعة المشينة، حفاظًا على هيبة الدولة، واستمرارًا لعمل المجلس، لافتًا إلى أن سلوك الوزير واستخدامه لموظفي الأمن يعد تدخل تسبب في إيقاف عمل المجلس وتصرف مشين يسئ للحكومة.