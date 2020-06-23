وكيل "دينية النواب": أدعو السعودية السماح للمتعافين من كورونا بالحج
(مصراوي):
طالب اللواء شكري الجندي، وكيل اللجنة الدينية بمجلس النواب، المملكة العربية السعودية أن تسمح للمتعافين من فيروس كورونا على مستوى العالم، ويمتلكون شهادة رسمية بذلك، بأداء مناسك الحج.
وقال وكيل اللجنة الدينية بالبرلمان في تصريحات خاصة لـ"مصراوي": "أصحاب الشركات السياحية من كان مصدر رزقهم الحج والعمرة، صبرًا جميلًا قريبًا ستذهب هذه الغمة، وسيعود العمل لما كان عليه".
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