117 مشروعًا بـ5 مليارات جنيه.. تعرف على إنجازات "الثقافة" في 6 أعوام

(مصراوي):

أصدرت وزارة الثقافة، اليوم الاثنين، بيانًا يلخص فيه إنجازات الوزارة خلال 6 سنوات في الفترة من يونيو 2014 حتى يونيو 2020 بميزانية تبلغ نحو 5.1 مليار جنيه.

ورصدت الوزارة إنجاز نحو 117 مشروعًا إنشائيًا بخلاف الأنشطة والبرامج والمهرجانات والفعاليات بإجمالي تكلفة 3.7 مليار جنيه، حيث تم افتتاح 20 موقعًا ثقافيًا خلال الفترة من 2018 وحتى يونيو 2020 على مستوى محافظات الجمهورية، كما تم إنشاء وافتتاح متحف قيادة الثورة بإجمالي تكلفة 280 مليون جنيه، وإعادة افتتاح دار الكتب والوثائق القومية بباب الخلق بتكلفة قدرها 45 مليون جنيه من الشيخ سلطان القاسمي حاكم إمارة الشارقة.

وضمت أهم الإنجازات المنفذة؛ فعاليات الجنادرية، فعاليات عام مصر الصين، الأقصر عاصمة الثقافة العربية، وعام 2018 انضمت وزارة الثقافة لأول مرة إلى برنامج عمل الحكومة المصرية وفق رؤية استراتيجية واضحة وتنفيذ خطط مستقبلية وفق برامجها التنفيذية على النحو التالي:

- 625 نشاطًا ثقافيًا لمواجهة التطرف الفكري.

- تم تنفيذ 141 فعالية فنية وثقافية في 15 قرية ضمن برنامج مكافحة التطرف الفكري بمحافظة المنيا استفاد منها 674338 مستفيدًا.

- تم تنفيذ 180 ليلة عرض مسرحي مجاني أقيمت في الساحات العامة والمفتوحة في 10 محافظات استفاد منها نحو 150 ألف مشاهد في إطار مشروع مسرح المواجهة والتجوال.

- 106356 نشاطًا ثقافيًا لتنمية الموهوبين ودعم المبدعين.

- تخريج 336 من شباب الفنانين من 4 محافظات (القاهرة - الفيوم - الشرقية - أسيوط) ضمن مشروع "إبدأ حلمك" لإعداد الفنان الشامل وإنتاج العرض المسرحي "بيت الأشباح" والذي شارك به 30 من خريجي الدفعات.

- تنظيم 8993 مسابقة وجائزة بمختلف قطاعات وزارة الثقافة من أبرزها عدد 106 من جوائز الدولة.

- منح 714 منحة تفرغ بهدف رعاية الفنانين والأدباء.

- 184690 نشاطًا ثقافيًا للعدالة الثقافية

- تم تنظيم 2606 أنشطة ثقافية بالمناطق الحدودية والنائية (محافظات: أسوان، البحر الأحمر، شمال سيناء، جنوب سيناء، مطروح، الوادي الجديد)، استفاد منها 321824 ألف مواطن.

- إقامة 197 معرض للكتاب على المستوى المركزي بمحافظات الجمهورية، فضلًا عن تنظيم 1076 معرض كتاب بقصور الثقافة.

- تنفيذ 5070 نشاطًا متنوعًا لذوي الهمم، بما يسهم في تعزيز مشاركتهم في الأنشطة الثقافية المختلفة.

- 11211 نشاطًا ثقافيًا لدعم الصناعات الثقافية.

- تنفيذ مبادرة صنايعية مصر لتدريب الشباب على الحرف التراثية مجانًا على مستوى محافظات مصر حيث بلغ عدد المتدربين 304 متدربين من الجنسين في 4 محافظات كمرحلة أولى.

- طباعة ونشر 1692 كتابا في إطار برنامج صناعة الكتاب.

- 4225 نشاطًا ثقافيًا للريادة الثقافية.

- تنفيذ 264 فعالية في جميع المجالات الثقافية والفنية في إطار تنفيذ أجندة فعاليات رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي 2019.

- تنفيذ 109 فعاليات في جميع المجالات الثقافية والفنية من خلال أجندة متبادلة في إطار تنفيذ أجندة فعاليات عام مصر فرنسا.

- تفعيل دور الأكاديمية المصرية للفنون في روما.

- التوسع في أعداد الكتب المترجمة إلى اللغة العربية ليبلغ 301 كتاب.

- 199160 نشاطًا ثقافيًا لحماية وتعزيز التراث الثقافي.

- استرداد 4 مخطوطات قبل بيعها بالمزادات العلنية خارج جمهورية مصر العربية.

- إنشاء سجل لتوثيق تراث السينما المصرية والذي ضم العديد من مقتنيات السينما المصرية المملوكة لوزارة الثقافة بالإضافة إلى إدراج 207 أفلام يسجل التراث القومي للسينما المصرية.

- إدراج ملف الدمى اليدوية التقليدية "الأراجوز" بقائمة الصون العاجل للتراث غير المادي بمنطقة اليونسكو.

- إدراج ملف "النخلة.. المعارف – المهارات – التقاليد – الممارسات" بالقائمة التمثيلية للتراث الإنساني بمنظمة اليونسكو بالتعاون مع منظمة الأليسكو.

- إطلاق مشروع "عاش هنا"، ومشروع "حكاية شارع".

- عقد 616 ورشة تعليم وتدريب على الحرف التراث ية، منها عدد 371 ورشة تدريبية من خلال صندوق التنمية الثقافية، استفاد منها 5191 مواطنا.

- 970 نشاطًا ثقافيًا "مبادرة Online ضمن مجابهة تداعيات فيروس كورونا " وهي مبادرة "خليك في البيت الثقافة بين إيديك" التي أطلقتها وزارة الثقافة على قناتها باليوتيوب، لبث ونشر فعاليات الوزارة الفنية والثقافية في محاولة لتعويض حالة تعليق الأنشطة بسبب فيروس كورونا.