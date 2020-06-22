بالمجان.. "الهيئة العامة للكتاب" تطرح سلسلة "ما" على موقعها الإلكتروني
(مصراوي):
طرحت الهيئة المصرية العامة للكتاب، جميع الكتب التي صدرت ضمن سلسلة "ما" الموجهة للشباب ومحبي القراءة من الأجيال الجديدة، بشكل مجاني وكهدية للقراء على بوابة الثقافة المصرية.
تأتي سلسلة "ما" لجذب العديد من الشباب للقراءة في موضوعات معرفية مختلفة، ولتعريفهم بمداخل أهم المجالات المعرفية التي تسهم في تطور الفكر البشري، ولتمهيد الطريق لمن يريد أن يخطو خطواته الأولى في المعرفة الجادة.
وتتيح الهيئة تحميل الأعداد بصيغة pdf مجانًا على الرابط التالي:
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