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شركة مصرية تبدأ تصنيع مثيل "العلاج الروسي" المعتمد لعلاج كورونا

10:10 م الإثنين 22 يونيو 2020
شركة مصرية تبدأ تصنيع مثيل "العلاج الروسي" المعتمد لعلاج كورونا

إيفا فارما

كتب- أحمد جمعة:

أعلنت شركة إيفا فارما، إحدى شركات الأدوية الوطنية، بدء عملها على تصنيع دواء جديد يعتمد على المادة الفعَّالة "فافيبيرافير"، وهو علاج مضاد للفيروسات أثبت مثيله فعالية في مواجهة فيروس كورونا المستجد بدولة روسيا وشفاء المرضى في عدة أيام، ويجري اختباره في دولة اليابان وعدة دول حول العالم حالياً.

وقال الدكتور رياض أرمانيوس، نائب رئيس غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات المصرية والعضو المنتدب للشركة، إن شركته بدأت منذ فترة الاختبارات المتعلقة بتصنيع هذا الدواء بمصانعها المصرية، وبدأت بالفعل انتاجيتها منه، موضحاً أن هناك تنسيق مع الجهات المسئولة في الدولة المصرية لإتاحة هذا الدواء لاستخدامه في علاج مرضى فيروس كورونا المستجد خلال الفترة المقبلة.

وأضاف "أرمانيوس"، في بيان اليوم، أن الشركة تستهدف تغطية احتياجات السوق المحلية من هذا الدواء بعدما أثبت مثيله فعاليته في دولة روسيا، موضحاً أن الشركة ستتولى توفيره لعدد من البلدان في منطقة الشرق الأوسط وقارة إفريقيا وباقي قارات العالم، حيث ستعمل على إنتاج كميات كبيرة منه.

يأتي ذلك بعدما اتفقت الشركة مع شركة "جيلياد ساينيز" العالمية لتصنيع دواء "رمدسيفير"، المضاد للفيروسات والمستخدم في علاج الحالات الحرجة المصابة بفيروس كورونا المستجد، وتسويقه في 127 دولة حول العالم.

وثمَّن "أرمانيوس"، دور هيئة الدواء المصرية في التعاون مع الشركات المصرية لسرعة تسجيل العلاجات الحديثة التي تخدم المريض المصري، والموافقة على بدء تداولها في الأسواق.

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