تأكيدًا لمصراوي.. "الصحة" تُسجل تجربتها السريرية لدواء كورونا على موقع الأبحاث الأمريكي

كتب- أحمد جمعة:

سجّلت وزارة الصحة والسكان، تجربتها السريرية الجديدة بشأن استخدام أحد الأدوية كعلاج محتمل لمرضى فيروس كورونا، على موقع "clinicaltrials" التابع للمعهد القومي للصحة بالولايات المتحدة، والمتخصص في تسجيل الدراسات السريرية والعلمية.

وقال مصدر بوزارة الصحة، لمصراوي، إنه جرى تسجيل الدراسة الجديدة للوزارة على الموقع العالمي، بعد تسجيلها في مصر، واعتمادها من اللجنة العلمية لمكافحة كورونا بالوزارة.

وبحسب الموقع الأمريكي، فإن وزارة الصحة تموّل وتُشرف على هذه الدراسة البحثية.

يأتي ذلك تأكيدًا لما انفرد مصراوي بنشره، الجمعة الماضية، بشأن بدء فريق بحثي من وزارة الصحة تجربة سريرية جديدة بشأن استخدام عقار "إيفرمكتين" كعلاج محتمل لمرضى كورونا.

يتكوّن الفريق البحثي من الدكتور إيهاب كمال، مدير عام مستشفيات الحميات بالوزارة، والدكتورة نهى عاصم، مستشارة وزيرة الصحة للبحوث، وتحت إشراف الدكتور حسام حسني رئيس اللجنة العلمية بوزارة الصحة، وبدأت بشكل رسمي يوم 9 يونيو الجاري، ومن المتوقع الانتهاء من مرحلتها الأولى أول يوليو، على أن تنتهي بشكل نهائي مطلع سبتمبر المقبل.

ومن المقرر أن تُجرى التجربة السريرية على 100 مريض بمستشفيات العزل والفرز التي خصصتها الوزارة لاستقبال مصابي كورونا، في عمر 18 عامًا فأكثر، بعدما أظهر الدواء "نتائج واعدة" خلال استخدامه بشكل محدود في الدراسات المخبرية.

وفي الأساس، يستخدم هذا الدواء لعلاج الديدان الطفيلية، لكنه لم يثبت حتى الآن فاعليته بشكل قاطع في علاج مرضى كورونا، ولا تزال تجرى بشأنه العديد من الدراسات البحثية.

وتقارن الدراسة النتائج بين المرضى الذين حصلوا على هذا الدواء الموجود بالفعل، وبين غيرهم الذين حصلوا على بروتوكول العلاج التقليدي الذي حدثته اللجنة العلمية بالوزارة مطلع يونيو الجاري.

وفي وقت سابق، أظهرت دراسة أسترالية عن العقار "نتائج واعدة في مكافحة الفيروس". وتوصلت الدراسة إلى أن جرعة واحدة من العقار يمكن أن توقف فيروس كورونا عن النمو داخل الخلايا.

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