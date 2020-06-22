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وزير القوى العاملة يوجه رسالة للمواطنين المستحقين لمنحة الـ500 جنيه ولم يصرفوها

09:14 م الإثنين 22 يونيو 2020
وزير القوى العاملة يوجه رسالة للمواطنين المستحقين لمنحة الـ500 جنيه ولم يصرفوها

محمد سعفان وزير القوى العاملة

(مصراوي):

قال محمد سعفان وزير القوى العاملة، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي أصدر منحة للعمالة غير المنتظمة وقدرها 500 جنيه تُصرف شهريًا لمدة 3 أشهر، مضيفًا أنه تم صرف أول منحة شهر مايو، فيما تستمر عملية الصرف حتى يوم الخميس المقبل للشهر الثاني.

وأوضح سعفان في تصريحات صحفية، أن المنحة استفاد منها مليون و600 ألف مواطن، بتكلفة قدرها 800 مليون جنيه، مضيفًا أن مستحقي المنحة مليوني مواطن، صرفها بالفعل مليون و600 مواطن فقط.

ووجه الوزير رسالة للمواطنين من المستحقين للمنحة ولم يصرفوها، التوجه بشكوى إلى بوابة الشكاوى الحكومية حتى تستطيع الوزارة فرز هذه الأسماء.

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محمد سعفان القوى العاملة منحة العمالة غير المنتظمة

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