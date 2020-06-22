لأول مرة في مصر.. إجراء "قسطرة مخية" لمريضة كورونا بمستشفى المطرية التعليمي

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كتب- أحمد جمعة:

أعلن الدكتور محمد فوزي السودة، رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، إجراء أول عملية قسطرة مخية لمريضة مصابة بفيروس كورونا (كوفيد-19) كانت تعاني من نزيف بالمخ وتمدد شرياني كان يهدد حياتها.

وأوضح "السودة" في بيان اليوم، أنه تم إنقاذ الحالة على يد طاقم طبي متميز من مستشفى المطرية التعليمي، والذي يُعول عليهم في تقديم خدمة طبية متميزة داخل المستشفى.

وقال إنه ذلك يأتي استمرارا لريادة الهيئة وتفردها بإنجاز التدخلات الجراحية الدقيقة بمنتهى الدقة بنسب نجاح عالمية وطواقم طبية تكافئ وتتفوق على مثيلاتها داخل وخارج مصر.

من جانبه، أشار الدكتور وائل الدرندلي، مدير مستشفى المطرية والذي أشرف على تخدير المريضة، أنه تم حجزها بوحدة السكتة الدماغية فجر السبت الماضي، إذ كانت تعاني من نزيف تحت الأم العنكبوتية ناتج عن تمدد شرياني بالمخ، بالإضافة إلى كونها مريضة كورونا طبقا لما ورد بالأشعة المقطعية على الصدر.

وأوضح أنه تم تحضير المريضة بالوحدة تحت إشراف رئيس الوحدة الدكتور نبيل كتشنر لمدة يومين لمناظرة الفحوصات والعرض على استشاري التخدير وأخذ مسحة فيروس كورونا، وتم دخول المريضة اليوم القسطرة بعد استيفاء جميع الفحوصات وتم تخديرها بعد توصيلها على المونيتور وأخذ جميع العلامات الحيوية، فيما أجرى الجراحة الدكتور أحمد بسيوني أستاذ المخ والأعصاب والفريق المعاون بقيادة الدكتور أحمد عطية، والدكتور روماني عدلي، والدكتور محمد ساهر هاشم، والحالة مستقرة حاليا وتخضع للملاحظة.