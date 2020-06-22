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"المعاهد الأزهرية" تنعى طالبين بالثانوية وافتهما المنية أثناء توجههما للامتحان

08:15 م الإثنين 22 يونيو 2020
"المعاهد الأزهرية" تنعى طالبين بالثانوية وافتهما المنية أثناء توجههما للامتحان

لجان امتحانات الثانوية الأزهرية

كتب- محمود مصطفى:


نعت غرفة عمليات الثانوية الأزهرية، طالبين وافتهم المنية اليوم بصورة طبيعية أثناء توجههما للجنة امتحان الفقه، داعية الله عز وجل أن يرحمهما ويلهم أهلهما وذويهما الصبر والسلوان.

وأعرب قطاع المعاهد الأزهرية عن تمنياته بالتوفيق والسداد لأبنائه الذين أثبتوا التزامهم التام بمبادئ الأزهر الشريف، للاعتماد على النفس والسعي لأجل تحقيق الأهداف المرجوة.

وأكد قطاع المعاهد الأزهرية، أن ما يتم مشاهدته في اللجان على مستوى الجمهورية يدل على تغيير جذري لثقافة أبنائنا الطلاب وحبهم وانتمائهم لأزهرهم ووطنهم، خاصة ما بدا منهم من تعاون شديد بشأن الالتزام بالتدابير الاحترازية المعمول بها.

ويؤدي طلاب القسم العلمي بالشهادة الثانوية الأزهرية غدًا الثلاثاء، امتحان مادتي الميكانيكا والديناميكا، في ثاني أيام امتحانات نهاية العام.

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