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الصحة للمواطنين: احصلوا على الفيتامينات الطبيعية من هذه الأطعمة

07:29 م الإثنين 22 يونيو 2020
الصحة للمواطنين: احصلوا على الفيتامينات الطبيعية من هذه الأطعمة

البرتقال

كتب- أحمد جمعة:

قالت الدكتورة هبة حسين، متخصصة في الصحة العامة والتغذية، إنه من الأفضل الحصول على الفيتامينات الطبيعية الموجودة في الأطعمة، عوضًا عن الحصول عليها من كبسولات الفيتامينات الطبية.

وأضافت "حسين" في منشور توعوي لوزارة الصحة أن الفيتامينات الطبيعية موجودة في الخضروات والفواكه مثل "الفراولة والبرتقال والجوافة".

وأشارت إلى ضرورة أن تحتوي نصف الوجبات "الفطار أو الغداء أو العشاء" على خضروات، مع استبدال الفواكه بالحلويات، عن طريق عمل سلطة أو عصائر طازجة.

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البرتقال هبة حسين وزارة الصحة الفيتامينات كبسولات الفيتامينات الطبية

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