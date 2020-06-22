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وزير النقل: وصول 275 راكبًا مصريًا من المملكة العربية السعودية

06:54 م الإثنين 22 يونيو 2020
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كتب- أسامة علي:

تابع وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير، وصول العبارة "القاهرة" التابعة لشركة القاهرة للعبارات في الواحدة من صباح اليوم، وعلى متنها 275 راكبًا مصريًا و73 سيارة لميناء سفاجا قادمة من ميناء ضبا السعودي، حيث وجّه الوزير بتقديم كافة التسهيلات وسرعة إنهاء الإجراءات مع الالتزام بتعليمات الدولة بخصوص معايير الحجر الصحي والتنسيق المستمر مع محافظة البحر الأحمر ووزارة الصحة (الحجر الصحي) وأعضاء المجتمع المينائي لتسهيل عودة الركاب.

وأنهى فريق طبي متخصص بالصعود على متن السفينة، إجراءات الفحص الطبي وإجراء الاختبار السريع لفيروس كورونا على العائدين وطاقم السفينة، وتم تعقيم الأمتعة والسيارات على متن السفينة ومرور الركاب أثناء نزولهم من خلال بوابة تعقيم الأفراد.

كما تم زيادة عدد ضباط الجوازات ومفتشي الجمارك لسرعة نهو إجراءات الجوازات والتفتيش والجمارك وتوفير سيارة إسعاف مجهزة بجوار السفينة لنقل أي حالة يشتبه في إصابتها والالتزام بتطهير وتعقيم السفينة قبل صعود الركاب وبعد نزولهم، وتعقيم الأرصفة والمنشآت والوحدات البحرية بالميناء فور مغادرة العائدين مع التزام كافة العاملين بالميناء، بارتداء الكمامات والبدل الواقية اللازمة أثناء التعامل مع الجمهور.

كامل الوزير وزير النقل السعودية فيروس كورونا

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