حدث في 8 ساعات| أعداد الطلاب المشتبه بإصابتهم بكورونا.. وحوافز للموظفين قبل انتقالهم للعاصمة الإدارية
شهدت مصر، اليوم الاثنين، أحداثًا سياسية واقتصادية واجتماعية، أبرزها إعلان وزارة الصحة أعداد المشتبه بإصابتهم بكورونا بين طلاب الثانوية العامة، ورئيس الوزراء يكشف حوافز للموظفين قبل انتقالهم للعاصمة الإدارية.
ويرصد مصراوي أبرز الأحداث التي وقعت على مدار الساعات الماضية، والتي جاءت كما يلي:
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