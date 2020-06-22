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حدث في 8 ساعات| أعداد الطلاب المشتبه بإصابتهم بكورونا.. وحوافز للموظفين قبل انتقالهم للعاصمة الإدارية

06:01 م الإثنين 22 يونيو 2020
حدث في 8 ساعات| أعداد الطلاب المشتبه بإصابتهم بكورونا.. وحوافز للموظفين قبل انتقالهم للعاصمة الإدارية

امتحانات الثانوية العامة

شهدت مصر، اليوم الاثنين، أحداثًا سياسية واقتصادية واجتماعية، أبرزها إعلان وزارة الصحة أعداد المشتبه بإصابتهم بكورونا بين طلاب الثانوية العامة، ورئيس الوزراء يكشف حوافز للموظفين قبل انتقالهم للعاصمة الإدارية.

ويرصد مصراوي أبرز الأحداث التي وقعت على مدار الساعات الماضية، والتي جاءت كما يلي:

امتحانات الثانوية العامة وزيرة الهجرة استمارة نورت بلدك العاصمة الإدارية لعاصمة الإدارية وحدات سكنية

الخبر التالى:

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