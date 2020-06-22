بدل انتقال ووحدات سكنية.. مدبولي يكشف عن حوافز للموظفين قبل انتقالهم للعاصمة الإدارية

كتب- محمد سامي:

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الوزارات قامت بجهود كبيرة للاتفاق على حزمة من الحوافز التي سيتم منحها لموظفي الحكومة الذين سينتقلون إلى العاصمة الإدارية الجديدة، والتي سوف تتضمن بدل انتقال للموظف يستخدمه لتغطية نفقات المواصلات اليومية، سواء أكان سينتقل عن طريق استخدام سيارته الخاصة أم عن طريق وسائل المواصلات العامة.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الإثنين، لمتابعة الحوافز التي سيتم الإعلان عنها قريباً للموظفين الذين سينتقلون إلى العاصمة الإدارية الجديدة. وحضر الاجتماع الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية.

وأشار مدبولي إلى توفير وحدات سكنية إسكان متوسط في مدينة بدر، للموظفين الذين يرغبون في الانتقال للإقامة بجوار العاصمة الإدارية، مع تيسيرات في السداد تمتد على مدار ١٠ سنوات.

وأضاف رئيس الوزراء أن قيمة الوحدة مخصوم منها قيمة الأرض، وتكاليف المرافق؛ من أجل تخفيض قيمتها كنوع من التحفيز للموظفين المنتقلين للعمل بالعاصمة، هذا بخلاف الوحدات السكنية المتوفرة بتيسيرات سداد في الحي السكنى R3 وعدد من أحياء العاصمة الإدارية.

واستعرض وزيرا التخطيط والمالية تفاصيل الحوافز التي سيتم الإعلان عنها، هذا بالإضافة إلى موقف توفير باقي الخدمات من مدارس ومستشفيات ونواد اجتماعية.