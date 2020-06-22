التعليم: بدء تقدير امتحان اللغة العربية الخميس المقبل

كتب- أسامة علي:

عقدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الاثنين، اجتماعًا مع مشرفي عموم التقدير لمادة اللغة العربية على مستوى الجمهورية، لمناقشة إجراءات بداية تصحيح امتحان مادة اللغة العربية للشهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2019-2020.

ووجه الدكتور رضا حجازي، نائب الوزير لشئون المعلمين ورئيس عام الامتحان، التحية والتقدير للمعلمين المشاركين في أعمال امتحانات الشهادة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي، في ظل الظروف التي تمر بها البلاد حاليًا.

وقال نائب الوزير، إن بداية أعمال تقدير امتحان اللغة العربية ستبدأ من يوم الخميس المقبل الموافق 25 يونيو 2020، وذلك حرصًا على سلامة السادة المقدرين.

وأضاف إن الوزارة حرصت على تسليم كافة أدوات التعقيم وتطبيق الإجراءات الاحترازية للسادة المعلمين المشاركين في أعمال التقدير، وذلك حرصًا من الوزارة على صحة وسلامة السادة المعلمين.

وجرى نقاش بين اللجنة الفنية لواضعى امتحانات الثانوية العامة، فى مادة اللغة العربية، ومشرفين عموم التقدير لمادة اللغة العربية على مستوى الجمهورية بهدف الوصول إلى نموذج إجابة يتضمن جميع الإجابات المحتملة الصحيحة وإقرارها.