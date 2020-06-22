عبر الفيديو كونفرانس.. القصير ورئيس "أمناء جائزة الشيخ خليفة بن زايد" يناقشان التعاون في إنتاج التمور

كتب- أحمد مسعد:

قال السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إنه يشكر د.عبد الوهاب زايد، رئيس مجلس أمناء جائزة خليفة بن زايد، على ما يقوم به من مجهودات نحو دعم قطاع التمور في دولنا العربية، ناقلًا تحيات الدولة المصرية إلى الأشقاء في الإمارات، مثنيًا على دور جائزة خليفة بن زايد نحو تطوير زراعة النخيل.

وأشار القصير إلى أن توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، في هذا الشأن، هي دعم هذا القطاع المهم، وأن الحكومة المصرية توليه اهتمامًا كبيرًا؛ لتحقيق المستهدف منه وتطوير الصناعات القائمة عليه، مشيدًا بالدور الذي تقوم به جائزة خليفة في تطوير زراعة النخيل.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اليوم الإثنين، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، مع كلٍّ من د.عبد الوهاب زايد، رئيس مجلس أمناء جائزة خليفة بن زايد، والدكتور رضا بعلبك، بالأمانة الفنية للجائزة.

واقترح وزير الزراعة تشكيل لجنة تنسيقية لجائزة خليفة تضم ممثلين عن الوزارات المعنية؛ لدراسة ما تحقق من نتائج على أرض الواقع ورسم خريطة طريق للمشروعات المقترحة في المستقبل.

ومن ناحيته، وجه الدكتور عبد الوهاب زايد، رئيس مجلس أمناء جائزة الشيخ خليفة بن زايد، الشكر إلى وزير الزراعة المصري، ورحب بفكرة إنشاء لجنة تنسيقية لمتابعة ما تم من إنجازات.

وقال زايد: إننا نسعد دائمًا بالتعاون مع مصر وشركائنا من القطاع الخاص وكل المؤسسات التي تعمل في خدمة القطاع الزراعي في دولنا العربية، مضيفًا أن جائزة خليفة ساعدت في تحديث مصنع للتمور بالوادي الجديد وأنشأت ثلاجة لتخزين التمور بطاقة ٤ آلاف طن في واحة سيوة، وساعدت في تدريب عدد كبير من الكوادر المصرية والمزارعين في مجال سلاسل القيمة المضافة في التمور كما كانت تخطط لإنشاء عدد من الثلاجات الأخرى في محافظة أسوان والوادي الجديد ومعمل لزراعة الأنسجة بطاقة ٢٠٠ ألف شتلة في العام لولا ظروف جائحة كورونا؛ ولكن هذا الأمر ما زال قيد التنفيذ.

وأشار الدكتور رضا بعلبك، عضو الأمانة الفنية للجائزة، إلى أن اقتراح إنشاء اللجنة التنسقية هو أمر مهم، ومن شأنه أن يدفع بالعمل خصوصًا في ما يتعلق بالمشروعات القادمة وأنه سيكون هناك تنسيق في هذا الشأن مع العلاقات الزراعية الخارجية بوزارة الزراعة المصرية.