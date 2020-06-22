بعد توقف العمل بـ"الأعلى للإعلام".. هيكل: لجنة جرد لمكتب وكيل الوزارة وليست له علاقة بالمجلس

كتب- مصراوي:

قالت مصادر مسؤولة بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، اليوم الإثنين، إنه تم توقف العمل داخل المجلس منذ صباح اليوم بعد ما وصفوه بـ"سيطرة أمن وزارة الدولة للإعلام على قاعات المجلس"، مساء أمس الأحد، وهو ما رفضه أعضاء المجلس؛ إذ قرروا وقف العمل لحين مخاطبة الجهات الرسمية في هذا الشأن.

وأشار أعضاء بالمجلس، طلبوا عدم ذكر أسمائهم، إلى أنهم فوجئوا بسيطرة أمن الوزارة على قاعات المجلس دون علمهم، ومن ثَمَّ قرروا مخاطبة رئيس الوزراء والجهات المعنية وتقديم بلاغ إلى النيابة العامة ضد ما حدث، واصفين ذلك بـ"الاستيلاء على قاعات المجلس".

وأكد الأعضاء أن كل الأعمال متوقفة حاليًّا بالمجلس، لحين تدخل الجهات المسؤولة، كما تم تأجيل اجتماع كان مقررًا له اليوم مع محرري المجلس؛ لحين انتهاء الأزمة.

وتابعت المصادر بأن لديها خطابًا صادر أمس من وكيل وزارة الإعلام بأن الغرفة ملك للمجلس، قائلين: "تم استلام الغرفة، أمس، من وكيل وزارة الإعلام، ثم فوجئنا بعد ساعات قليلة بحضور ١٨ من رجال الأمن من الوزارة بقيادة مدير أمن الوزارة ومدير مكتب الوزير، واستولوا على غرفة المكتب الخاصة بمركز المعلومات وقاعات التدريب والقاعدة الرئيسية بالمجلس، وقاموا بتغيير الكوالين".

واستطردت المصادر: "العمل متوقف داخل المجلس، واستولوا على وثائق، ولدينا خطاب من وكيل الوزارة باستلام الوثائق الخاصة بالمجلس داخل الغرفة؛ ولكن بعد ٧ ساعات حضر ١٨ من رجال الأمن بقيادة مدير أمن الوزارة".

وقال أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، ردًّا على ما حدث، إنه في حجر منزلي هو وأسرته؛ بسبب فيروس كورونا، "لكنه سأل، وما حدث هو أن هناك لجنة لجرد محتويات مكتب وكيل أول الوزارة".

وأضاف هيكل، في تصريحات خاصة أدلى بها إلى "مصراوي": "المكتب ليست له علاقة بالمجلس الأعلى للإعلام؛ هذا المكتب به مستندات لوزارة الإعلام منذ أكثر من ٢٥ عامًا؛ الأمر لا علاقة له بأمن الوزارة إطلاقًا".