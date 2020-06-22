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منعاً للإصابة بكورونا.. 3 نصائح مهمة من الصحة لطلاب الثانوية العامة

03:02 م الإثنين 22 يونيو 2020
منعاً للإصابة بكورونا.. 3 نصائح مهمة من الصحة لطلاب الثانوية العامة

طلاب الثانوية العامة

كتب- أحمد جمعة:

وجهت وزارة الصحة والسكان، اليوم الاثنين، عددًا من الإرشادات لطلاب الثانوية العامة منعاً للإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وأوضحت الوزارة أنه يجب على الطلاب اتباع التالي:

- الحفاظ عل البعد الجسدي بمسافة متر على الأقل قبل وأثناء وبعد الامتحان.

- ارتداء الكمامة بطريقة صحيحة.

- الحفاظ على نظافة الأيدي باستمرار.

كانت هيئة التأمين الصحي أعلنت إصابة 3 طلاب بفيروس كورونا والاشتباه في 29 أخرين خلال امتحانات الثانوية العامة أمس.

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طلاب الثانوية العامة فيروس كورونا امتحانات الثانوية العامة

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