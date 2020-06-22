وزير الكهرباء: 230 مليون جنيه لتطوير شبكات توزيع كهرباء الإسكندرية

كتب- محمد صلاح:

قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اليوم الإثنين، إن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بشركاتها المختلفة تبذل جهودها لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية وتحسين مستوى الأداء؛ لضمان استقرار واستمرار التغذية الكهربائية طبقًا لمعايير الجودة وتقليل فترات انقطاع التيار ولمواجهة الزيادة المستمرة في استهلاك الطاقة الكهربائية والأحمال المتوقعة في أنماط الاستهلاك.

جاء ذلك في إطار الاهتمام الذي توليه الدولة لرفع مستوى الخدمة المقدمة لجمهور المشتركين على مستوى الجمهورية.

وفي هذا الصدد، أشار شاكر إلى أنه في نطاق شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء والتي يبلغ عدد المشتركين بها 3 ملايين مشترك، نجحت الشركة في تحقيق العديد من الإنجازات حتى أبريل 2020؛ حيث تم تنفيذ أعمال توسعة وإحلال لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية وتحسين الخدمة للمشتركين بتكلفة اجمالية تبلغ نحو 230 مليون جنيه، على النحو التالي:

- تنفيذ الموزعات بعدد 8 موزعات (خاصة وملك للشركة).

- تنفيذ المحولات قدرات مختلفة بعدد 90 محولًا.

- مد كابلات أرضية جهد متوسط بطول 75 كم.

- مد كابلات أرضية جهد منخفض بطول 37 كم.

- مد كابلات هوائية جهد منخفض بطول 81 كم.

- تم إحلال عدد 80 عامودًا للخطوط الهوائية الجهد المتوسط.

- تم إحلال موصلات الخطوط الهوائية للجهد المتوسط بطول 4 كم.

وانعكس ذلك على معدل الأعطال خلال الفترة من 1/7/2019 حتى 30/4/2020؛ حيث انخفض معدل الأعطال للجهد المنخفض بنسبة تصل إلى نحو 15% عن الفترة المناظرة.

وقامت شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء بتطوير عدد (27) هندسة في نطاق الشركة (تطوير المقر، وتطوير فني وتجاري)؛ حيث تم تطوير عدد (7) مقرات كالتالي (سيدي بشر – سابا باشا – سموحة – الإبراهيمية – وسط المدينة – العامرية – الهانوفيل).

وقامت الشركة بالعمل على الانتهاء من تنفيذ برنامج الشباك الواحد للحد من تردد العميل على مختلف الإدارات وكذلك تم تطوير مركز خدمة عملاء وسط المدينة، وسموحة، وذلك بتوفير شاشات العرض الإلكترونية ونظام الاستدعاء الآلي، وذلك مع اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية في جميع إدارات الشركة لمواجهة فيروس كورونا والتعقيم المستمر؛ حفاظاً على سلامة العملاء والعاملين.

وتابع وزير الكهرباء بأن عدد العدادات مسبوقة الدفع المركبة بالشركة بلغ نحو 520 ألف عداد، ويوجد عدد 34 مركز شحن يتم العمل بها حتى الساعة الخامسة مساء، وكذلك تتوافر خدمة الشحن عبر منافذ أخرى مثل شركة فوري و E-finance و مكاتب البريد المصري، وكذلك يوجد عدد 80 وحدة شحن متحركة يتم إستخدامها عن طريق محصلي الشركة عند المرور على المشتركين.

وحول برنامج القراءة الموحد والذي يهدف إلى تقليل الأخطاء البشرية ودقة فواتير الكهرباء وذلك عن طريق أخذ صورة للعداد على الطبيعة وتحميلها على الأجهزة المخصصة لذلك لدى الكشافين ليتم إرسالها مباشرة إلى مراكز تجميع قراءات العدادات، وقد تم تفعيل البرنامج بالإدارات التجارية المختلفة بنسبة 100%، وتم تجهيز خادم خاص بالمنظومة ويتم مراعاة تحديث وتطوير المنظومة وتذليل كل المشكل الفنية.

وفي ما يتعلق بموقف الضبطية القضائية ومحاضر سرقات التيار خلال الفترة 1/7/2019 حتى 30/4/2020، فقد بلغ إجمالي الكمية المضبوطة نحو 28 مليون ك.و.س، كما بلغ إجمالي القيمة المضبوطة نحو 106 ملايين جنيه.

وشدد الدكتور محمد شاكر على تحسين مستوى الخدمة المقدمة للعملاء، وضمان استمرارية التغذية بأعلى جودة مع تقليل عدد وفترات الأعطال.

جدير بالذكر أن شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء تقوم بخدمة جمهور المشتركين فى نطاق محافظة الإسكندرية من منطقه أبى قيرشرقًا حتى مدينة الحمام غربًا بمساحة 2900 كم2.